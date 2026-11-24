Kızı Sezen Taş'ı kaybetmenin acısını yaşayan şarkıcı Atilla Taş, torunlarıyla buluştu. Torunlarıyla birlikte vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Taş'ın paylaştığı fotoğraf görenlerin yüreklerini sızlattı.

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Atilla Taş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir sitenin 14'üncü katından düşerek 34 yaşında hayatını kaybetmişti. İki çocuk annesi Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

9 Ekim'de Mersin'deki Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Sezen Taş'ın tabutu başında gözyaşlarına hakim olamayan Atilla Taş, kızına sarılarak "Babam, ben geldim babam" sözleriyle seslenmişti.

Atilla Taştan yürek burkan paylaşım! Kızının emaneti torunlarıyla buluştu

KIZINA DUYGUSAL SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

Kızının cenazesinin ardından bir süre sosyal medyada paylaşım yapmayan Atilla Taş, 15 Ekim'de Instagram hesabından yayımladığı mesajla yaşadığı acıyı dile getirmişti. "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hala çok güçsüzüm" ifadelerini kullanan şarkıcı, bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etmişti.

Taş, paylaşımında kızının geride bıraktığı iki çocuğuna da sahip çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi evladımdan yadigar iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum."

Atilla Taştan yürek burkan paylaşım! Kızının emaneti torunlarıyla buluştu

Kızına duyduğu özlemin hiçbir zaman dinmeyeceğini ifade eden Atilla Taş, henüz kendisini toparlayamadığını ancak torunları için ayakta kalması gerektiğini de vurgulamıştı.

TORUNLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Kızının kaybıyla sarsılan şarkıcı, aradan geçen sürede torunlarıyla bir araya geldi. Bu buluşmadan fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlayan Taş, karelere kırmızı kalp emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaştı.

Atilla Taştan yürek burkan paylaşım! Kızının emaneti torunlarıyla buluştu

Öte yandan Sezen Taş ile Uğur Haliloğlu, 12 yıl süren evliliklerini yaklaşık 11 ay önce sonlandırmıştı. Çiftin evliliklerinden biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyor.

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