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    Avrupa Yakası tekrar mı çekilecek? Gülse Birsel tarih verdi

    Kaynak: Muhabir Online / Düzenleyen:

    Yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizi Avrupa Yakası’nın yeniden çekileceği haberleri sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Bu haberlerle ilgili ilk kez konuşan Gülse Birsel, akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

    Magazin Haberleri  / Muhabir Online

    2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve reytinglerde zirveyi gören Avrupa Yakası’nın yeniden ekranlara döneceği iddia edildi. Dizide ‘Aslı’ karakterini üstlenen aynı zamanda senaryoyu yazan Gülse Birsel, iddialara cevap verdi. 

    YENİ FİLM VE DİZİ GELİYOR

    Dün akşam Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa’nın galasına katılan Gülse Birsel, yeni projeleri hakkında konuştu. Birsel, “Bir film yazıyorum, bir dizi yazıyorum bir yandan. Arka arkaya onlar da gelecek” şeklinde konuştu.

    Avrupa Yakası tekrar mı çekilecek? Gülse Birsel tarih verdi

    “AVRUPA YAKASI’NI 10 YIL SONRA BELKİ YAPARIZ”

    Birsel, “Eski bir dizi mi yoksa yeni bir dizi mi?” sorusuna ise “Eski dizileri yazdım artık. Onlar bitti. Avrupa Yakası’nın devamıyla ilgili şu an bir fikrimiz yok. İlerde 10-20 yıl sonra belki yaparız bilmiyorum. Çok yepyeni bir dizi yazıyorum. Dekorda değil, gerçek mekanlarda çekilecek ama ona var. Önce bir filmimiz olacak” cevabını verdi.

    Film projesiyle ilgili ise “Daha önceki bir filmin ikincisi olabilir belki bilmiyorum ama bu bir resmi açıklama değil, kendi aramızda” diyerek gülümsedi. 

    Avrupa Yakası tekrar mı çekilecek? Gülse Birsel tarih verdi

    AİLE ARASINDA’NIN DEVAMI MI?

    Gülse Birsel’in bu açıklamasında sonra Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10. filmi olan 'Aile Arasında'nın devam filminin yapıldığı akıllara geldi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Muhabir Online
    Gülse BirselAvrupa YakasıDizi
    Haberler > Magazin > Avrupa Yakası tekrar mı çekilecek? Gülse Birsel tarih verdi
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