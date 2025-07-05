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Aynı filmde oynamışlardı! Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aynı filmde oynamışlardı! Tamer Karadağlı&#039;dan Michael Madsen&#039;e veda
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollywood yıldızı Michael Madsen'in hayatını kaybetmesinin ardından Tamer Karadağlı, birlikte rol aldıkları "Living and Dying" (Ölümlü Dans) filminden bir kareyi paylaşarak, duygularını dile getirdi. Karadağlı, kariyeri boyunca 300'den fazla yapımda yer alan meslektaşını 'Reservoir Dogs' (Rezervuar Köpekleri) filminde seslendirdiğini de hatırlattı.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör ve yapımcı Michael Madsen, önceki gün Malibu’da bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası Türkiye'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan oyuncu Tamer Karadağlı, Madsen’le birlikte yer aldığı projeye dair hatırasını anlattı.

Aynı filmde oynamışlardı! Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda - 1. Resim

"SEVDİĞİM BİR OYUNCUYDU"

Sosyal medyada 2007 yapımı Living and Dying filminin setinde çekilen bir fotoğraf paylaşan Karadağlı, "Michael Madsen vefat etmiş. Amerika'da çektiğim filmde birlikte oynamıştık. 'Rezervuar Köpekleri' filminde onu ben seslendirmiştim. Sevdiğim bir oyuncuydu. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Aynı filmde oynamışlardı! Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda - 2. Resim

"MICHAEL MADSEN, ARNOLD VOSLOO VE BEN "

Instagram'da yer verdiği diğer bir paylaşımda, Michael Madsen ve "The Mummy" (Mumya) filmiyle tanınan Arnold Vosloo ile birlikte çekilen fotoğrafına yer veren Tamer Karadağlı, "Arnold Vosloo, Michael Madsen ve ben. Living and Dying filminin çekiminde" mesajını yazdı.

Aynı filmde oynamışlardı! Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda - 3. Resim

3 SENE ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Madsen’in oğlu Hudson (26), Hawaii’de Oahu adasında 2022 tarihinde ölü bulunmuştu. Ölüme silahla açılan ateşin yol açtığı ortaya çıkarken, Honolulu emniyet sözcüsü, “Hudson Lee Madsen’in kafasına açılan ateşle öldüğünü teyit edebiliriz” demişti. Polis, olayı intihar olarak değerlendirmişti.

Aynı filmde oynamışlardı! Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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