Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor! Başrolde Camdaki Kız’ın yıldızı rol alacak

6 Ocak 2012’de vefat eden arabesk müziğinin efsane ismi Azer Bülbül’ün hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Filmde Azer Bülbül’ü oynayacak isim netleşti.

Bergen, Barış Akarsu, Müslüm Gürses, Cem Karaca gibi sanatçıların yaşamlarını konu alan biyografik yapımlara bir yenisi daha eklendi. ‘Caney’ , ‘Duygularım Darmadağın’ , ‘Canım Yanıyor’ gibi şarkılarıyla bilinen arabesk müzik sanatçısı Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor.

BAŞROLDE CİHANGİR CEYHAN YER ALACAK

Azer Bülbül’ü canlandıracak isim olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan’ın adı ön plana çıkmıştı. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; 2012 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden usta sanatçının hayatını oynayacak isim belli oldu. Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle kamera karşısına geçen Cihangir Ceyhan’ın Azer Bülbül’ün hikayesini konu olacak filmde başrol olacağı kesinleşti.

CAMDAKİ KIZ’DA OYNAMIŞTI

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2015 yılında ‘Yusuf’ adlı sinema filmiyle objektif karşısına geçti. 2016-2019 yılları arasında ‘Sıfır Bir’ isimli dizide ‘Cio’ karakterini üstlendi. 2019-2020 yılları arasında ise ‘Çukur’ adlı dizide ‘Azer Kurtuluş’ karakteriyle boy gösterdi. Daha sonra birkaç yapımda daha rol alan Ceyhan, en son Camdaki Kız dizisindeki ‘Hayri Ersoy’ karakterini canlandırdığı performansıyla seyirciden ilgi gördü.