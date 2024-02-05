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    • Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor! Başrolde Camdaki Kız’ın yıldızı rol alacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor! Başrolde Camdaki Kız’ın yıldızı rol alacak
    Sinema, Camdaki Kız, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Ocak 2012’de vefat eden arabesk müziğinin efsane ismi Azer Bülbül’ün hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Filmde Azer Bülbül’ü oynayacak isim netleşti.

    Bergen, Barış Akarsu, Müslüm Gürses, Cem Karaca gibi sanatçıların yaşamlarını konu alan biyografik yapımlara bir yenisi daha eklendi. ‘Caney’ , ‘Duygularım Darmadağın’ , ‘Canım Yanıyor’ gibi şarkılarıyla bilinen arabesk müzik sanatçısı Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor.

    Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor! Başrolde Camdaki Kız’ın yıldızı rol alacak

    BAŞROLDE CİHANGİR CEYHAN YER ALACAK

    Azer Bülbül’ü canlandıracak isim olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan’ın adı ön plana çıkmıştı. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; 2012 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden usta sanatçının hayatını oynayacak isim belli oldu. Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri rolüyle kamera karşısına geçen Cihangir Ceyhan’ın Azer Bülbül’ün hikayesini konu olacak filmde başrol olacağı kesinleşti. 

    Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor! Başrolde Camdaki Kız’ın yıldızı rol alacak

    CAMDAKİ KIZ’DA OYNAMIŞTI

    Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2015 yılında ‘Yusuf’ adlı sinema filmiyle objektif karşısına geçti. 2016-2019 yılları arasında ‘Sıfır Bir’ isimli dizide ‘Cio’ karakterini üstlendi. 2019-2020 yılları arasında ise ‘Çukur’ adlı dizide ‘Azer Kurtuluş’ karakteriyle boy gösterdi. Daha sonra birkaç yapımda daha rol alan Ceyhan, en son Camdaki Kız dizisindeki ‘Hayri Ersoy’ karakterini canlandırdığı performansıyla seyirciden ilgi gördü. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SinemaCamdaki Kız
    Haberler > Magazin > Azer Bülbül’ün hayatı film oluyor! Başrolde Camdaki Kız’ın yıldızı rol alacak
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