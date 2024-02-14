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    • Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar'ın performansına övgü yağdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Demet Evgar, Bahar, Dizi, Show TV, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Evgar dizideki performansıyla izleyiciden tam not aldı.

    Başrollerinde Demet Evgar, Buğrahan Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar dün akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide doktorluğu bırakarak çocukları ve eşiyle zaman geçiren Bahar'ı oynayan Demet Evgar'ın performansına övgü yağdı.

    DİZİYE DAMGA VURAN ANLAR 


    Kızı Mavi'yi kucağına aldıktan sonra ekranlardan bir süre uzak kalan Demet Evgar'ın repliği diziye damga vurdu. Bir sahnede "Neden başarılı kadın, güçlü kadınlar deyince sadece çalışan kadınlar örnek gösteriliyor? Evlat yetiştirmek, ailesine bakmak neden başarıdan sayılmıyor? Sen bunu yaparsan ev işleriyle dalga geçen erkekler ne yapmasın?" demesi alkış topladı.

    Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar'ın performansına övgü yağdı

    DİZİNİN KONUSU 

    Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

    Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar'ın performansına övgü yağdı

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Demet EvgarBaharDiziShow TV
    Haberler > Magazin > Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar'ın performansına övgü yağdı
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