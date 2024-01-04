“Barışmam söz konusu değil” diyen Mehmet Ali Erbil eski nişanlıyla yeniden bir arada! Yan yana ilk fotoğraf geldi

4 Ocak 2024 09:21 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 09:23

Özel hayatıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, Ekim ayında yollarını ayırdığı nişanlısı Gülseren Ceylan ile barıştı. Çift sosyal medyada yan yana çekilen bir fotoğraflarını da paylaştı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan’a gönlünü kaptırmıştı. Aynı evde yaşamaya başlayan çift, kısa süre sonra nişanlanmıştı. Erbil’in Ceylan’a bir mekanda ettiği evlilik teklifi günlerce konuşulmuştu. Teklif sonrası ünlü şovmenin 6. kez nikah masasına oturması bekleniyordu ancak ikili ani bir kararla yollarını ayırdı.

“MEHMET ALİ ERBİL’E HAYATTA BAŞARILAR DİLERİM”

26 yaşındaki Gülseren Ceylan, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, “Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size de buradan toplu cevap olsun. Bir daha da konu hakkında konuşmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

“180 BİN LİRALIK TEKTAŞ YÜZÜĞÜ ALIP GİTTİ”

6 aylık ilişkisini noktalayan Mehmet Ali Erbil ise ayrılık sonrası çok konuşulacak sözler sarf etmişti. Eski nişanlısı hakkında konuşan Erbil, Ceylan’ın kendisinden pahalı hediyeler istediğini belirtmiş ve şunları söylemişti:

“Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli 'Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam' demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil.”

BARIŞTILAR

Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce olaylı bir şekilde ayrıldığı eski nişanlısı Gülseren Ceylan ile yeniden bir araya geldi. Yan yana fotoğraf paylaşan ikilinin bu karesi barıştıkları haberlerini beraberinde getirdi. Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.