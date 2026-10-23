Televizyon dünyasının sevilen sunucularından Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından sohbet programı formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Organize İşler: Karun Hazinesi” ekibinin konuk olacağı “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, bugün Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Eğlenceli sohbetlerin ve dikkat çeken anların yaşanması beklenen özel bölüm, Beyazıt Öztürk’ü yeniden program sunarken görmek isteyen izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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“Organize Sohbetler: Beyaz Özel” programının konuk listesinde Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR AYNI PROGRAMDA BULUŞUYOR

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ ve Ezgi Mola’nın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik’in de özel yayına katılması bekleniyor.

Beyazıt Öztürk'ten sürpriz dönüş! Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ da konuk olacak

“Organize İşler: Karun Hazinesi” projesinde yer alan oyuncuları bir araya getirecek programda, konuklarla gerçekleştirilecek sohbetlerin yanı sıra eğlenceli anların da izleyicilerle buluşması bekleniyor. Beyazıt Öztürk’ün kendine özgü sunum tarzıyla şekillenecek özel yayın, hem filmin oyuncu kadrosunu bir arada görme hem de oyuncuların sohbetlerine tanıklık etme fırsatı sunacak.

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Beyazıt Öztürk’ün yeniden sohbet programı formatında izleyici karşısına çıkması, yıllardır ilgiyle takip edilen “Beyaz Show”un geleceğini de gündeme getirdi. Ancak “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” yayınının yapılması, “Beyaz Show”un düzenli olarak yeniden başlayacağı anlamına gelmiyor.

Beyazıt Öztürk'ten sürpriz dönüş! Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ da konuk olacak

Programın yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özel yayının ardından Beyazıt Öztürk’ün televizyon projelerine ilişkin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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