Rap müziğin son dönemde öne çıkan isimlerinden BLOK3, Moskova'da verdiği konserle büyük bir başarıya imza attı. Dünya turnesi kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da sahne alan ünlü rapçi, 11 bin kişi kapasiteli Live Arena'yı tamamen doldurdu. Yoğun ilgi gören konseriyle adından söz ettiren BLOK3, bu kez hiç beklemediği bir olayla gündeme geldi. Ünlü rapçinin taklidini yapan bir kişi, 'Gel Konuşalım' programına telefonla bağlanarak yaklaşık 20 dakika boyunca sanatçıymış gibi konuştu.

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Dünya turnesi kapsamında 24 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da hayranlarıyla buluşan BLOK3, Live Arena'da sahne aldı. Yaklaşık 11 bin kişilik kapasiteye sahip salonu tamamen dolduran rapçi, yoğun katılımla gerçekleşen konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Başarılı konserin ardından gündemde kalmaya devam eden rapçi, bu kez kendisini taklit eden bir kişinin karıştığı olayla konuşulmaya başlandı.

BLOK3 sandılar, gerçek bambaşka çıktı! Canlı yayında 20 dakikalık taklit

BLOK3'Ü TAKLİT EDEREK CANLI YAYINA BAĞLANDI

'Gel Konuşalım' programında yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. BLOK3'ün sesini ve konuşma tarzını taklit eden bir kişi, programın telefon bağlantısına katıldı. Kendini ünlü rapçi olarak tanıtan şahıs, yaklaşık 20 dakika boyunca sunucularla konuşarak karşısındakileri kandırmayı başardı.

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Programın YouTube hesabında da söz konusu telefon bağlantısına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

ÜNLÜ ŞARKICI UYARDI: 'İNANMAYIN'

Kendisini taklit eden kişinin televizyon programına kadar çıkmasına tepki gösteren BLOK3 ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla yapımcılara ve yayıncılara seslendi.

BLOK3 sandılar, gerçek bambaşka çıktı! Canlı yayında 20 dakikalık taklit

Daha önce de kendisini taklit eden bir kişiden söz ettiğini belirten rapçi, yaşananların ardından şu ifadeleri kullandı:

"Zamanında size bir çocuktan bahsetmiştim, benim taklidimi yapıp milleti kandırıyor demiştim. Arkadaş işleri büyütmüş, programlara falan katılıyor. Programa katılmış ben diye, sizi birisi arar ise inanmayın."

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