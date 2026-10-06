İstanbul Ataşehir'de ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen rapçi Blok3'ün (Hakan Aydın) aldığı ceza belli oldu. Yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen ve 23 bin 437 lira idari para cezasına çarptırılan Blok3'ün aracı da trafikten men edildi. Ünlü rapçi, alkollü araç kullanması nedeniyle yürütülen işlem kapsamında ise 4 ay hapis cezası aldı. Bu ceza daha sonra 12 bin lira adli para cezasına çevrildi.

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İstanbul Ataşehir'de 1.14 promil alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanırken yakalanan rapçi Blok3'ün (Hakan Aydın) yargılandığı dosyada karar çıktı.

1.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Blok3, geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin trafik denetiminde durduruldu. Yapılan kontrolde rapçinin 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontroller sırasında Blok3'ün ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 23 bin 437 lira idari para cezası uygulanan Blok3'ün kullandığı araç trafikten men edildi. Rapçi hakkında ayrıca “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli soruşturma başlatıldı.

8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Blok3 hakkında yürütülen işlem, “Seri Muhakeme Usulü” kapsamında gerçekleştirildi. Alkol oranının yüksekliği dikkate alınarak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesine karar verildi. Bu kapsamda rapçi hakkında ilk olarak 8 ay hapis cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Seri muhakeme usulü kapsamında yapılan yüzde 50 oranındaki yasal indirim sonrasında hapis cezası 4 aya düşürüldü. Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu da değerlendirilerek 4 aylık hapis cezası, 12 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Blok3'ün alkollü araç davasında karar! Cezası belli oldu

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, belirli suçlar bakımından yargılama sürecinin daha hızlı tamamlanmasını sağlayan özel bir yöntem olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenleniyor.

Bu yöntemde Cumhuriyet savcısı, kanunda öngörülen koşullar çerçevesinde temel cezada yarı oranında indirim uygulayarak bir yaptırım belirliyor ve bu teklifi şüpheliye sunuyor. Şüphelinin, avukatı huzurunda yapılan teklifi kabul etmesi halinde dosya seri muhakeme usulüyle sonuçlandırılıyor.

Şüpheli, seri muhakeme usulünü kabul etmek zorunda bulunmuyor. Teklifin kabul edilmemesi halinde dosya, genel hükümlere göre yürütülen yargılama sürecine tabi oluyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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