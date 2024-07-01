“Bodrum’da sınıf farkı daha az” sözleriyle tepki çeken Şevval Sam’dan açıklama geldi

Yasak Elma dizisinde Ender rolüyle izleyiciden alkış alan Şevval Sam, Bodrum’u çok sevdiğini ve Bodrum’da sınıf farkının az olduğunu söylemişti. Açıklamasıyla tepki çeken Sam, sözlerine açıklık getirdi.

‘Gülbeyaz’ , ‘Bodrum Masalı’ , ‘Aşkın Dağlarda Gezer’ gibi birçok dizide rol alan ve şarkıcı kimliğiyle bilinen Şevval Sam, verdiği bir röportajda Bodrum’daki sınıf farkının az olduğunu söylemiş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Tepkilerin odağındaki Sam’dan açıklama geldi.

ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Bodrum’da tatil yapan Şevval Sam, gündem olan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda, 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum.”

“FAKİRLERDEN NEFRET EDİYORUM DESEYDİ”

Sam’a kullanıcılardan “Alt kesim olmadığı için seviyormuş demek ki”, “Keşke dümdüz fakirlerden nefret ediyorum deseydi” , “Bir lahmacuna 1000 TL öderken, lahmacunu servis eden aylık 30 lahmacuna çalışıyor, bunu bilsin” gibi yorumlar gelmişti.

ŞEVVAL SAM’DAN ‘SINIF FARKI’ AÇIKLAMASI

Eleştiriler sonrası Şevval Sam, ‘sınıf farkı’ sözlerine şu şekilde açıklık getirdi:

“Bana sordular, Bodrum’un en çok nesini seviyorsunuz diye… Ben de Bodrum’da başını sokacak evi olan herkesin sınıfsal olarak birbirinden çok uçurumla ayrılmadığına dair bir yorum yaptım. Aslında yaşım ilerledikçe daha az cümleyle daha anlaşılabilir olmaya çalışıyorum ama sanırım hala daha fazla cümle kurmak zorundayım. Keşke bu cümleyi Türkiye’nin her yerinde hatta belki dünyada bu şekilde olsaydı diye tamamlasaydım yanlış anlaşılmayacaktı...”