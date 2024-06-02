Brad Pitt'e kızından dava! Angelina Jolie'den olan çocuğu mahkemeye başvurdu

Aktörler Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları, 18 yaşına girdiği gün ismindeki “Pitt” ibaresini yasal olarak kaldırmak için başvuruda bulundu.

Los Angeles Times'ın haberine göre Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, 27 Mayıs'ta Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne adını Shiloh Nouvel Jolie olarak değiştirmek için bir dilekçe sundu.

Eski çiftin altı çocuğunun en büyüğü olan Shiloh, 27 Mayıs 2006 tarihinde Swakopmund, Namibya'da dünyaya geldi. Kardeşleri arasında Maddox, Pax, Zahara ve ikizler Knox ve Vivienne de bulunuyor.

Times'ın haberine göre, “Kung Fu Panda 3” filminde seslendirme sanatçısı olarak rol alan Shiloh, kardeşler arasında yasal isim değişikliği için dilekçe veren ilk kişi, ancak diğer çocuklardan bazıları son yıllarda babalarının soyadını kamuoyu önünde kullanmaktan vazgeçti.

Angelina Jolie Eylül 2016'da Pitt'ten boşanmak için başvuruda bulundu ancak boşanmanın ayrıntıları henüz kesinleşmedi.

Times'ın haberine göre, Ağustos 2014'te evlenen aktörler, son yıllarda Fransa'daki bir şaraphane de dahil olmak üzere ortak iş girişimleri ve mülkleri üzerindeki anlaşmazlıklardan kaynaklanan davalar açtılar.