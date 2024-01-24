Burak Sergen eşi Nihal Ünsal’dan boşandığını duyurdu

24 Ocak 2024 15:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:10

Burak Sergen ile Nihal Ünsal’ın 2021 yılından bu yana devam eden boşanma davası sonuçlandı. Daha önce eşinin kendisine ihanet ettiğini iddia eden Sergen, ayrıldıkları haberini sosyal medyadan duyurdu.

MUTLULUK 3 AY SÜRDÜ

‘Sadakatsiz’ , ‘Hudutsuz Sevda’ , ‘Çukur’ gibi birçok yapımda yer alan Burak Sergen, 2021 yılının Mart ayında koronavirüse yakalanmıştı. Uzun süre hastanede tedavi gören oyuncu geçirdiği zor günlerin ardından Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. Ancak evlilikten üç ay sonra ihanete uğradığını belirterek Ünsal’a dava açtı.

BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDI

Çiftin boşanma davası bugün sonuçlandı. Oyuncunun avukatı sosyal medya hesabında yayınladığı duyuruda tarafların evliliklerini bitirdiğini söyledi. Açıklamasında ise “Müvekkilim Burak Sergen ile eski eşi Nihan Ünal arasında süregelen boşanma davası tarafların boşanması kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

Burak Sergen, davanın sonucunu kendi sayfasında da paylaştı. Davanın detayları gizlilik kararı devam ettiği için paylaşılmadı.