Burak Sergen eşi Nihal Ünsal’dan boşandığını duyurdu
Ünlü oyuncu Burak Sergen 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihal Ünsal ile evliliğini noktaladı. Sergen, daha önce Ünsal’ın kendisine ihanet ettiğini iddia ederek boşanma davası açmıştı. Bugün sonuçlanan davayı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, boşandıklarını açıkladı.
Burak Sergen ile Nihal Ünsal’ın 2021 yılından bu yana devam eden boşanma davası sonuçlandı. Daha önce eşinin kendisine ihanet ettiğini iddia eden Sergen, ayrıldıkları haberini sosyal medyadan duyurdu.
MUTLULUK 3 AY SÜRDÜ
‘Sadakatsiz’ , ‘Hudutsuz Sevda’ , ‘Çukur’ gibi birçok yapımda yer alan Burak Sergen, 2021 yılının Mart ayında koronavirüse yakalanmıştı. Uzun süre hastanede tedavi gören oyuncu geçirdiği zor günlerin ardından Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. Ancak evlilikten üç ay sonra ihanete uğradığını belirterek Ünsal’a dava açtı.
BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDI
Çiftin boşanma davası bugün sonuçlandı. Oyuncunun avukatı sosyal medya hesabında yayınladığı duyuruda tarafların evliliklerini bitirdiğini söyledi. Açıklamasında ise “Müvekkilim Burak Sergen ile eski eşi Nihan Ünal arasında süregelen boşanma davası tarafların boşanması kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.
Burak Sergen, davanın sonucunu kendi sayfasında da paylaştı. Davanın detayları gizlilik kararı devam ettiği için paylaşılmadı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi