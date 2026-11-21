Ünlü oyuncu Burcu Kara, küçük oğlunun el ayak hastalığına yakalandığını açıklayarak ara tatil döneminde yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Oğlunun yüzünde ve ellerinde döküntüler oluştuğunu belirten Kara, hastalığın bu kez çok daha ağır geçtiğini söyledi. Ünlü oyuncunun anne babalara yönelik uyarısı da dikkat çekti.

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Okulların ara tatil döneminde çocuklar arasında yaygın olarak görülen hastalıklar aileleri zorlamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Burcu Kara da tatil sürecini hastalıkla mücadele ederek geçirdiklerini açıkladı. Küçük oğlunun el ayak hastalığına yakalandığını belirten Kara, günlerdir devam eden rahatsızlık nedeniyle evde zor zamanlar yaşadıklarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Burcu Kara, oğlunun özellikle yüzünde ve ellerinde döküntüler meydana geldiğini ifade etti. Hastalığın önceki deneyimlerine kıyasla çok daha ağır seyrettiğini belirten oyuncu, geçirdikleri zorlu gecelerin ardından ilk kez rahat uyuyabildiklerini söyledi.

Burcu Kaya oğlunun hastalığını paylaştı! Yüzünü ve ellerini kapladı: Ebeveynleri uyardı

"BU SEFER ÇOK AĞIR VE EZİYETLİ GEÇTİ"

Kara, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk."

Burcu Kaya oğlunun hastalığını paylaştı! Yüzünü ve ellerini kapladı: Ebeveynleri uyardı

Oğlunun daha önce de aynı hastalığa yakalandığını ancak o dönemde daha kısa sürede toparlandığını aktaran ünlü oyuncu, bu kez sürecin kendileri için oldukça yıpratıcı olduğunu vurguladı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, diğer ebeveynlerin de dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

Genellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda görülen el ayak hastalığı, bulaşıcı viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Hastalık, ağız içinde yaralar, el ve ayaklarda döküntülerin yanı sıra ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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