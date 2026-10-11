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Çağatay Ulusoy’dan baba ocağına sürpriz ziyaret: Türkü dinlediği anlar gündem oldu

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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, annesi ve babasıyla birlikte Bulgaristan’daki baba ocağını ziyaret etti. Akrabaları ve köy sakinleriyle bir araya gelen Ulusoy’un bir amcadan türkü dinlediği anlar sosyal medyada yayılarak hayranlarının ilgisini çekti.

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Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, bu kez ailesiyle yaptığı ziyaretle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile birlikte Bulgaristan’a gitti. Ulusoy, babasının köyü Belilom’da (Duranköy) akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.

Çağatay Ulusoy’dan baba ocağına sürpriz ziyaret: Türkü dinlediği anlar gündem oldu
Başlık ResmiÇağatay Ulusoy’dan baba ocağına sürpriz ziyaret: Türkü dinlediği anlar gündem oldu

FOTOĞRAF İÇİN GELENLERİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Bulgaristan’daki köy ziyaretinde samimi tavırlarıyla dikkat çeken Ulusoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Köy sakinleriyle hatıra fotoğrafları çektiren oyuncunun bir dükkanın önünde verdiği pozlar da paylaşıldı. Ünlü oyuncunun ziyaret sırasında bir amcadan türkü dinlediği anlar ise hayranlarının ilgisini çekti.

Çağatay Ulusoy’dan baba ocağına sürpriz ziyaret: Türkü dinlediği anlar gündem oldu
Başlık ResmiÇağatay Ulusoy’dan baba ocağına sürpriz ziyaret: Türkü dinlediği anlar gündem oldu

ÇİFTE VATANDAŞ OLDUĞU BİLİNİYOR

Çağatay Ulusoy, geçen yıl da Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun çifte vatandaşlık işlemleri sırasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla vatandaşlık durumuyla ilgili gelişme ortaya çıkmıştı. İstanbul doğumlu olan Ulusoy’un anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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