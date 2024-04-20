Can Yaman’dan şaşırtan cevap! Sosyal medyada tepki gördü

Demet Özdemir ile birlikte rol aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, kariyerine İtalya’da devam etme kararı aldı. Şimdilerde İtalyan yapımı Sandakon’da rol almak için hazırlık yapan Caman, meslektaşlarını kızdıracak açıklamasıyla gündeme geldi.

Uzun süredir İtalya’da yaşayan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Can Yaman, son yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

“DİĞERLERİ GİBİ DÜŞÜK MAAŞLI DİZİLER YAPMAZ”

Yaman, bir takipçisine Instagram’dan verdiği cevapla gündeme geldi. Ünlü oyuncu kendisine yapılan yoruma “Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz” şeklinde karşılık verdi.

OKUYANLARI KIZDIRDI

Tepki çeken yorumu bazı kişiler gereksiz olarak değerlendirdi. Kullanıcılar, yurt dışında kariyerine devam eden oyuncu için “İnsan nereden geldiğini unutmamalı” , “Havalara bak” yorumları yaptı.