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Cannes'da Czn Burak rüzgarı! Kırmızı halıda görenler şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cannes Film Festivali, Czn Burak, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Cannes Film Festivali'nde "All We Imagine as Light" filminin prömiyeri düzenlendi. Festivalde kırmızı halıda yürüyenler arasında en dikkat çekenlerden biri de sosyal medya fenomeni şef CZN Burak (Burak Özdemir) oldu. 

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor.

"All We Imagine as Light" filminin festival kapsamında gerçekleştirilen prömiyerine pek çok yapımcı, yönetmen ve oyuncu katıldı.

Festivalde kırmızı halıda yürüyenler arasında en dikkat çekenlerden biri de sosyal medya fenomeni şef CZN Burak (Burak Özdemir) oldu.

 Cannes'da Cznburak rüzgarı! Kırmızı halıda görenler şaşırdı - 1. Resim

Cannes Film Festivali'ne katılma anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Katılmış olduğu "All We Imagine as Light" filmine Fransız yapımcı Julien Graff, Fransız yapımcı Thomas Hakim, Hintli aktör Hridhu Haroon, Hintli aktris Divya Prabha, Hintli yönetmen Payal Kapadia, Hintli aktris Kani Kusruti, Hintli aktris Chhaya Kadam, Hintli ortak yapımcı Zico Maitra ve Hintli ortak yapımcı Ranabir Das de katıldı.

Cannes'da Cznburak rüzgarı! Kırmızı halıda görenler şaşırdı - 2. Resim

Kani Kusruti'nin Filistin bayrağı sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklindeki çantası dikkat çekti.

CANNES CANLI ANLATIM

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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