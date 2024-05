Cannes'da Czn Burak rüzgarı! Kırmızı halıda görenler şaşırdı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2024 09:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 09:58 - Güncelleme:

Cannes Film Festivali, Czn Burak, Haber

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Cannes Film Festivali'nde "All We Imagine as Light" filminin prömiyeri düzenlendi. Festivalde kırmızı halıda yürüyenler arasında en dikkat çekenlerden biri de sosyal medya fenomeni şef CZN Burak (Burak Özdemir) oldu.