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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Aşure Günü paylaşımı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşure Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu özel günün Alevi-Bektaşi vatandaşlar başta olmak üzere tüm millet için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, "Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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