Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Temmuz 2025 23:57 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 00:02 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşure Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu özel günün Alevi-Bektaşi vatandaşlar başta olmak üzere tüm millet için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, "Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum."

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir