Aşure Günü neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler sorgulatılıyor

Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen dört aydan biridir. Diğer ismiyle Aşure Günü, manevi anlamda kendini yenilemek isteyenler için önemli bir gün olarak kabul edilir. Bu mübarek günü en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Muharrem ayının birinci günü müslümanların kamerî senesinin, birinci günüdür. Muharrem ayının 10. günü içinde büyük faziletler barındırır.

Aşure Günü'nü değerlendirmek isteyenler için yapılabilecek bazı ibadetler vardır. İşte müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan özel günde yapılacak ibadetler...

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Dinimizislam'da yer alan bilgilere göre Aşure Günü'nde herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibâdettir.

İbni Âbidîn, beşinci cild, iki yüz yetmiş altıncı sahîfede, "Kirpiklere sürme çekmek sünnettir. Fakat, bunu yalnız Aşûre günü yapmak harâmdır" demiştir.

Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre günü kabul etti. Âdem aleyhisselâmın tövbesinin kabûl olması, Nûh aleyhisselâmın gemisinin tûfândan kurtulması, Yûnüs aleyhisselâmın balığın karnından çıkması, İbrâhîm aleyhisselâmın Nemrûdun ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göğe çıkarılması, Yakûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yûsuf aleyhisselâmın kuyudan çıkması, Eyyûb aleyhisselâmın hastalıktan kurtulması, Mûsâ aleyhisselâmın Kızıldeniz’den geçip, Firavun’un boğulması ve Îsâ aleyhisselâmın vilâdeti ve Yahûdîlerin öldürmesinden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep Aşure günü oldu.

Aşûre gününde 10’dan fazla peygamber felâketten kurtulmuştur. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İsmail’i bıçağın kesmemesi, kurban olarak yerine koç gelmesi, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü gerçekleşti.