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Adıyaman'da evde yangın çıktı: 2 kişi hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adıyaman&#039;da evde yangın çıktı: 2 kişi hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Adıyaman Yeni Mahalle'de üç katlı binanın üst katında Eyüp B’ye ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da evde yangın çıktı: 2 kişi hastanelik oldu - 1. Resim

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Eyüp B. ile Büşra B. bölgeye gelen ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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