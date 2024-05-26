Cannes'ın kavgacı güvenliği! Festival boyunca ünlülerle kapıştı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2024 12:29 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 14:59 - Güncelleme:

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İlk olarak Kelly Rowland'la yaptığı tartışmayla gündem Cannes Film Festivali'nin kadın güvenliği, herkesin önünde yaptığı tartışmalarla festivali en dikkat çeken simalarından oldu. Dominikli aktris Massiel Taveras ve Güney Koreli şarkıcı ve aktör Yoona ile de hararetli tartışmaların içinde yer aldı.