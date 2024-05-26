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Cannes'ın kavgacı güvenliği! Festival boyunca ünlülerle kapıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk olarak Kelly Rowland'la yaptığı tartışmayla gündem Cannes Film Festivali'nin kadın güvenliği, herkesin önünde yaptığı tartışmalarla festivali en dikkat çeken simalarından oldu. Dominikli aktris Massiel Taveras ve Güney Koreli şarkıcı ve aktör Yoona ile de hararetli tartışmaların içinde yer aldı.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin öne çıkanları arasında kırmızı halıdaki güvenlik görevlisi de yer alıyor.

Kelly Rowland'dan herkesin önünde azar işiten Cannes Film Festivali güvenlik görevlisi bu hafta başında kendini başka bir hararetli tartışmanın içinde buldu.

Dominikli aktris Massiel Taveras videolardan elbisesini ayarlamasını ve fotoğrafçılara poz vermek için durmasını engellediği anlaşılan kadın güvenlik görevlisine karşı gözle görülür bir şekilde tedirgindi.

Üzerinde İsa Mesih'in resminin yer aldığı elbisesini ve uzun kuyruğunu göstermeye çalıştığı kırmızı merdivenlerden yukarıya doğru koşturulduktan sonra kadın görevliyi itti.

Taveras'ın güvenlik görevlisine ne söylediği belli değil, ancak şimdi viral olan bir video ikisi arasındaki tartışmayı yakaladı.

Cannes'da gergin anlar gündem oldu! - 1. Resim

1990'ların popüler şarkıcılarından Kelly Rowland'da festivale katılan isimler arasındaydı. Festivalin kırmızı halısında 'Marcello Mio' filminin galasına katılan şarkıcı kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı.

O anların paylaşıldığı video twitterda viral oldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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