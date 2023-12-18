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    • Haberler > Magazin > Celal Şengör’e ikizi kadar benzeyen Yunan sunucu sosyal medyayı salladı

    Celal Şengör’e ikizi kadar benzeyen Yunan sunucu sosyal medyayı salladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Celal Şengör’e ikizi kadar benzeyen Yunan sunucu sosyal medyayı salladı
    Celal Şengör, Yunanistan, Ilias Alexiou

    Yunanistan televizyonlarında sunuculuk yapan llias Alexiou'nun Celal Şengör’e olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İki ismin birbirine olan benzerliğine şaşıran kullanıcılar “Baklava ve kokorece eyvallah dedik, Celal Şengör’ü niye çaldınız?” gibi yorumlarla kırdı geçirdi.

    Kokoreç, cacık, sarma baklava derken Prof. Dr. Celal Şengör’ün benzeri Yunan televizyonlarında ortaya çıktı. Sunucu Ilias Alexiou'nun Şengör’e olan benzerliği görenleri hayrete düşürürken, bu durum sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Kamuoyunda tartışmalı çıkışları ve deprem alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör’e ikizi kadar benzeyen sunucu Ilias Alexiou görenleri şaşırttı. Benzerliğe sosyal medyada güldüren ve birbirinden ilginç yorumlar geldi. 

    Celal Şengör’e ikizi kadar benzeyen Yunan sunucu sosyal medyayı salladı

    Celal Şengör - Ilias Alexiou

    YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

    Türk-Yunan mutfağında paylaşılamayan yemeklere dikkat çeken bir kullanıcı “Baklava ve kokorece eyvallah dedik, Celal Şengör’ü niye çaldınız?” yorumunda bulundu. Diğer kullanıcılar ise “Adamlar Celal Hoca’yı bile çaldı” , “Bardağı taşıran son damla yeter” , “Celaki” , “Celali Sengöretsi” gibi yorumlar yaptı. 

    FATİH ALTAYLI’YA GÖNDERME

    Celal Şengör ile gazeteci Fatih Altaylı’nın ortak programlarına gönderme yapan bir diğer kullanıcı ise “Bu adamın Fatih Altay’lısı yok mu? Fatih’siz Celal olur mu?” mesajıyla güldürdü.

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