Celal Şengör’e ikizi kadar benzeyen Yunan sunucu sosyal medyayı salladı

18 Aralık 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:24

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kokoreç, cacık, sarma baklava derken Prof. Dr. Celal Şengör’ün benzeri Yunan televizyonlarında ortaya çıktı. Sunucu Ilias Alexiou'nun Şengör’e olan benzerliği görenleri hayrete düşürürken, bu durum sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kamuoyunda tartışmalı çıkışları ve deprem alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör’e ikizi kadar benzeyen sunucu Ilias Alexiou görenleri şaşırttı. Benzerliğe sosyal medyada güldüren ve birbirinden ilginç yorumlar geldi.

Celal Şengör - Ilias Alexiou

YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

Türk-Yunan mutfağında paylaşılamayan yemeklere dikkat çeken bir kullanıcı “Baklava ve kokorece eyvallah dedik, Celal Şengör’ü niye çaldınız?” yorumunda bulundu. Diğer kullanıcılar ise “Adamlar Celal Hoca’yı bile çaldı” , “Bardağı taşıran son damla yeter” , “Celaki” , “Celali Sengöretsi” gibi yorumlar yaptı.

FATİH ALTAYLI’YA GÖNDERME

Celal Şengör ile gazeteci Fatih Altaylı’nın ortak programlarına gönderme yapan bir diğer kullanıcı ise “Bu adamın Fatih Altay’lısı yok mu? Fatih’siz Celal olur mu?” mesajıyla güldürdü.