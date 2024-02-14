Çete çatışmasının ortasında kalan fenomen hayatını kaybetti

Meksika'da bir restorana yemek yemeye giden fenomen Niko Honarbakhsh uyuşturucu çetesinin çatışmasının ortasında kaldı. Çarpraz ateşe maruz kalan 44 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.



Meksika'da gittiği restoran Amerikalı fenomenin sonu oldu. Çatışmanın içinde bulunmayan fakat tesadüfen iki ateş arasında kalan Honarbakhsh, restoranda yemek yerken çapraz ateşin hedefi oldu.

TESEDÜFEN ORADAYMIŞ

Kocasının eski uyuşturucu ile mücadele dairesi ajanı olmasına rağmen Niko'nun çatışan çeteler ile ilgisi olmadığı ve tesadüfen orada olduğu belirtildi.

ÇETE ÜYESİ RESTORAN SIĞINDI

Görgü tanıkları, çeteler arasında çıkan çatışma sırasında bir çete üyesinin yakınlarda bulunan bir restorana sığındığını arkasından gelen diğer çete üyelerinin kendisine ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.