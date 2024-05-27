Cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat hakkında yeni karar: Hastanede 3 ay tedavi görecek

Cezaevinde kendisine zarar veren ve intihar ettiği iddia edilen Dilan Polat’ın avukatı tahliyesini talep etmişti. Avukatının bu talebi reddedilen Polat’ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 ay tedavi göreceği öğrenildi.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat, cezaevindeki intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılacak.

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NE YATIRILIYOR

Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınacağı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

EN AZ 3 AY TEDAVİ GÖRECEK

Polat'ın hastanede en az 3 ay tedavi göreceği, ardından cezaevine geri döneceği bilgisi kaydedildi. Polat, istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacak.

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftlarda Dilan Polat’ın kızını gördüğü duruşma sonrası sinir krizi geçirdiği ve kendine zarar verdiği belirtilmişti. Cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddia edilen ve avukatının tahliyesini talep ettiği Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

RAPOR İSTENMİŞTİ

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar vermiş, ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istemişti. Bu kararın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

TAHLİYE TALEBİNE RED

5 Kasım’da tutuklanan ve cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat’ın tahliyesi bir kez daha reddedildi. Öte yandan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verildi. Polat hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra cezaevine geri gönderilecek.