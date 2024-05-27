Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat hakkında yeni karar: Hastanede 3 ay tedavi görecek

Cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat hakkında yeni karar: Hastanede 3 ay tedavi görecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat hakkında yeni karar: Hastanede 3 ay tedavi görecek

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cezaevinde kendisine zarar veren ve intihar ettiği iddia edilen Dilan Polat’ın avukatı tahliyesini talep etmişti. Avukatının bu talebi reddedilen Polat’ın intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 ay tedavi göreceği öğrenildi.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat, cezaevindeki intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılacak.

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NE YATIRILIYOR

Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınacağı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

EN AZ 3 AY TEDAVİ GÖRECEK

Polat'ın hastanede en az 3 ay tedavi göreceği, ardından cezaevine geri döneceği bilgisi kaydedildi. Polat, istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacak.

Cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat hakkında yeni karar: Hastanede 3 ay tedavi görecek - 1. Resim

AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftlarda Dilan Polat’ın kızını gördüğü duruşma sonrası sinir krizi geçirdiği ve kendine zarar verdiği belirtilmişti. Cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddia edilen ve avukatının tahliyesini talep ettiği Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. 

RAPOR İSTENMİŞTİ

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar vermiş, ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istemişti. Bu kararın ardından yeni bir gelişme yaşandı. 

Cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat hakkında yeni karar: Hastanede 3 ay tedavi görecek - 2. Resim

TAHLİYE TALEBİNE RED

5 Kasım’da tutuklanan ve cezaevinde kendisine zarar veren Dilan Polat’ın tahliyesi bir kez daha reddedildi. Öte yandan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verildi. Polat hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra cezaevine geri gönderilecek.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MEB'den 'kalfalık, ustalık' belgesi almak isteyenlere uyarıŞampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftara arabasıyla çarpıp kaçtı, o anlar kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’li aktör Johhny Wactor vurularak öldürüldü - MagazinÜnlü aktörün feci ölümü: Kurşunların hedefi oldu1 kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu’nun yargılandığı ‘istinat duvarı’ davasında yeni gelişme - MagazinÜnlü şefin yargılandığı davada yeni gelişmeBangladeş’te Burak Özçivit izdihamı! Polis koruması da yetmedi - MagazinBurak Özçivit izdihamı! Polis koruması da yetmediPolat çiftinin komşu kavgasında yeni gelişme! Mahkemede kendini tutamayıp ‘Seni seviyorum’ diye bağırdı - MagazinPolat çiftinin komşu kavgasında yeni gelişmeEngin-Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme! Dikkat çeken ‘sabun’ detayı - MagazinSoruşturmada yeni gelişme! Paralar ‘sabun’ çıktıSinan Akçıl kazaya sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı - MagazinKazaya sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...