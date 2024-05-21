Dilan Polat tahliye mi oluyor? Tutuklu fenomen Adli Tıp’ta

Cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddia edilen ve avukatının tahliyesini talep ettiği Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen Polat, içerde 1.5 saat kaldı. Muayenenin ardından cezaevine gönderilen fenomenin tahliye olup olmayacağı gönderilecek rapora göre netleşecek.

‘Kara para aklama’ , ‘Vergi kaçırma’ , ‘Yasa dışı bahis’ gibi bir dizi suçtan yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat, yaşadığı sağlık sorunları gerekçe gösterilerek Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

Dilan Polat’ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat’ın avukatı talepte bulunmuştu. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatı, şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliyesini istemişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini söylemişti.

RAPOR İSTENMİŞTİ

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar vermiş, ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istemişti. Bu kararın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Habertürk’te yer alan habere göre; Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın dün sabah saat 10.00 gibi cezaevindan Jandarma ekipleri tarafından alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polat, yaklaşık 1.5 saat içeride kaldı.

MUAYENE EDİLDİ, TAHLİYE OLUP OLMAYACAĞI BELİRLENECEK

Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumundaki heyetin de bu raporlara baktığı daha sonra da kendilerinin muayene ettiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerin ardından Dilan Polat yeniden cezaevine götürüldü. Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor soruşturma dosyasına gönderilecek. Gönderilecek rapora göre, Dilan Polat’ın sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilip edilmeyeceği de belirlenecek.