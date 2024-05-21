Hakan Hatipoğlu ‘Şifa ver Allah’ım’ diyerek ameliyat olacağını duyurdu

Survivor All Star’ın iddialı yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz ay yarıştığı düello turunda elenmişti. Survivor hayallerine veda edip ailesine kavuşan isim, endişelendiren açıklamasıyla gündeme geldi. Ameliyat olacağını duyuran Hatipoğlu paylaşımında “Şifa ver, şifayı ancak sen verirsin Allah’ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Birkaç gün için bana müsaade” sözleriyle sevenlerinden dua istedi.

Var Mısın Yok Musun ile adını duyuran daha sonra Survivor’da yarışan Hakan Hatipoğlu, son olarak Survivor All Star kadrosunda yer almıştı.

SURVİVOR’A VEDA ETTİ

Hakan Hatipoğlu; Yaman Keleş, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz ile girdiği eleme potasında hayallerine veda etmişti. Survivor'ın 12 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanan bölümünde düello oyununu kaybeden Hatipoğlu adadan elenmişti. İstanbul’a dönen başarılı ismi, eşi Gizem Hatipoğlu ve kızı Lila havaalanında karşılamıştı.

“AMELİYAT SONRASI İNŞALLAH BERABERİZ”

Bir süredir gözlerden uzak olan Hakan Hatioğlu, son paylaşımıyla gündeme geldi. Eski yarışmacı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

Omzunda bir sıkıntı olduğu öğrenilen isim, “Şifa ver, şifayı ancak sen verirsin Allah’ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Birkaç gün için bana müsaade” diyerek takipçilerinden de dua istedi.