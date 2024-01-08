Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştular

8 Ocak 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:46

Kara para aklama, vergi kaçırma suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 5 Kasım’dan bu yana tutuklu. Onlar cezaevindeyken şirketlerin yönetimine kayyım atanmıştı. Güzellik merkezlerinin Kağıthane’de yeni bir şubesi açıldı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandıktan sonra şirketlerin çalışmaları bir süre durduruldu mallarına tedbir konuldu, şirketlerine kayyım atandı. Güzellik salonları kayyımla birlikte yeniden faaliyete geçti.

GÖSTERİŞLİ TÖREN… ANNE ŞÜKRAN POLAT DA KATILDI

Yönetimi TMSF’de olan şirketlerin Kağıthane’de yeni bir şubesi açıldı. Gösterişli şekilde yapılan törene onlarca kişi katıldı. Gelen konuklar, Dilan Polat’ın ‘enerci’ şarkısıyla eğlendi. Şube açılışındaki kalabalığa kimse anlam veremedi. Açılışa katılanlar arasında Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan ve Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATI: TİCARİ FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

Açılışta açıklama yapan Kağıthane şubesinin yöneticisi Berkecan Aslan, “Malumunuz TMSF yönetiminde marka kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de bu açılış bunun göstergesidir. Marka hiç problemsiz hizmetine devam ediyor” ifadelerini kullandı. Avukat Hüseyin Kaya, “Dilan Polat ve diğer şirketler ticari faaliyetlerine devam etmekteler” derken, avukat Sevinç Horoz, “Ticari satış sitelerinde de aktif olarak satışları başladı. Daha önce durdurulmuştu” şeklinde konuştu.

“DİLAN ABLAYA DESTEK İÇİN BURADAYIZ”

‘Şampiyonlar ligi’ fenomenlerinden Merve Akyüz de açılışa katıldı. Akyüz “Dilan ablaya destek için buradayız. Umarım her şey çok güzel olur” dedi.

Öte yandan Dilan Polat’ın cezaevinde olmasına rağmen açılışa gelen kabalık pes dedirtirken, sosyal medyada “Bu insanlar akıllanmaz” yorumları yapıldı.