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    Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştular

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat adına yeni bir şube açıldı. Açılışa gelen kalabalık dikkat çekerken, konuklar Polat’ın ‘Enerci’ şarkısıyla dans etti.

    Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştular
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kara para aklama, vergi kaçırma suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 5 Kasım’dan bu yana tutuklu. Onlar cezaevindeyken şirketlerin yönetimine kayyım atanmıştı. Güzellik merkezlerinin Kağıthane’de yeni bir şubesi açıldı. 

    Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandıktan sonra şirketlerin çalışmaları bir süre durduruldu mallarına tedbir konuldu, şirketlerine kayyım atandı. Güzellik salonları kayyımla birlikte yeniden faaliyete geçti.

    GÖSTERİŞLİ TÖREN… ANNE ŞÜKRAN POLAT DA KATILDI

    Yönetimi TMSF’de olan şirketlerin Kağıthane’de yeni bir şubesi açıldı. Gösterişli şekilde yapılan törene onlarca kişi katıldı. Gelen konuklar, Dilan Polat’ın ‘enerci’ şarkısıyla eğlendi. Şube açılışındaki kalabalığa kimse anlam veremedi. Açılışa katılanlar arasında Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan ve Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı. 

    Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştular

    POLAT ÇİFTİNİN AVUKATI: TİCARİ FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

    Açılışta açıklama yapan Kağıthane şubesinin yöneticisi Berkecan Aslan, “Malumunuz TMSF yönetiminde marka kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de bu açılış bunun göstergesidir. Marka hiç problemsiz hizmetine devam ediyor” ifadelerini kullandı. Avukat Hüseyin Kaya, “Dilan Polat ve diğer şirketler ticari faaliyetlerine devam etmekteler” derken, avukat Sevinç Horoz, “Ticari satış sitelerinde de aktif olarak satışları başladı. Daha önce durdurulmuştu” şeklinde konuştu. 

    Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştular

    “DİLAN ABLAYA DESTEK İÇİN BURADAYIZ”

    ‘Şampiyonlar ligi’ fenomenlerinden Merve Akyüz de açılışa katıldı. Akyüz “Dilan ablaya destek için buradayız. Umarım her şey çok güzel olur” dedi.

    Öte yandan Dilan Polat’ın cezaevinde olmasına rağmen açılışa gelen kabalık pes dedirtirken, sosyal medyada “Bu insanlar akıllanmaz” yorumları yapıldı.

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    Haberler > Magazin > Cezaevindeki Dilan Polat’a yeni şube! Ailece açılışa gittiler, ‘Enerci’ şarkısıyla coştular
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