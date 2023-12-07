Cezaevindeki Engin Polat namaza başladı, Dilan Polat İnşirah Suresi’ni okuyor

7 Aralık 2023 12:55 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:57

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin konuştuğu Dilan-Engin Polat çifti ve yakınları suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan yargılanıyor.

Çiftin hukuki süreci yakından takip edilirken, cezaevindeki yaşantıları da büyük bir kesim tarafından takip ediliyor.

ENGİN NAMAZ KILMAYA BAŞLADI

Büyük paralarla oynayan Polat çiftinin soruşturmaları devam ederken, son olarak avukatları Hüseyin Kaya’nın açıklamaları gündem oldu. ‘Ankara Masası’ yayınına katılan Kaya, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yayında soruları cevaplayan Kaya, “Engin saçını ve sakalını kesti. Namaz kılmaya başladı. Benim verdiğim kitapları okuyor. Gogol’un Palto adlı kitabını okuyor” dedi.

DİLAN BOL BOL SURE OKUYOR

“Dilan Polat da başladı mı namaza, ona da tavsiyede bulundunuz mu?” sorusuna ise “Dilan Polat İnşirah Suresi’ni Arapçasından okuyor. ‘Bunu okursan Türkçesini de oku ki yüreğin genişlesin’ dedim. Onu tavsiye edince kendisi bana ezbere bildiğini söyledi. Birkaç sureyi daha biliyor” şeklinde cevap verdi.

POLAT ÇİFTİNE OPERASYON

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. 24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.