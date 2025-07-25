Cihan Albora’nın sakalları gitti, yeni imajı geldi! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde ‘Cihan Albora’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba imaj değişikliğine gitti. Sezon arasını fırsat bilen oyuncu bıyıklı haliyle dikkat çekti.

Uzak Şehir dizisinin sezon finalinin ardından Ozan Akbaba, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Sadece dinlenmekle kalmayan oyuncu, imajında yaptığı değişiklikle de adından söz ettirdi.

Son dönemde erkek oyuncular arasında popüler hale gelen bıyık modasına dahil olan Akbaba paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

2005’te Kırık Kanatlar ile ekranlara adım atan ardından Kavak Yelleri ve Cennetin Sırları gibi dizilerde oynayan Ozan Akbaba, şimdilerde Uzak Şehir dizisinde oynadığı Cihan Albora rolüyle gündemde.

SOLUĞU TATİLDE ALDI

Mardin'de çekilen, güçlü aile bağları, feodal çatışmalar ve sırlarla örülü bir toprak hikayesini anlatan yapımda rol alan Akbaba, finalin ardından soluğu tatilde aldı.

“BIYIKLI MI, BIYIKSIZ MI?” ANKETİ BAŞLADI

Bu süreçte dış görünüşünde de dikkat çeken bir değişikliğe giden oyuncu, sakallarını kesip sadece bıyık bıraktı. Sakallı imajıyla tanınan Akbaba’nın bu sürpriz değişimi, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.

“Bıyıklı mı daha karizmatik, yoksa bıyıksız mı?” sorusu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Akbaba’nın hayranları ikiye bölünürken, birçok fan sayfası “Yeni imaj mı eski tarz mı?” diyerek anket başlattı.