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Cüneyt Arkın’ın eşinin büyük acısı! ‘Bunalıma girdim, 40 kiloya kadar düştüm’

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cüneyt Arkın’ın eşinin büyük acısı! ‘Bunalıma girdim, 40 kiloya kadar düştüm’

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de, 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Arkın’ın vefatının üzerinden iki yıl geçti. Ünlü oyuncuya özlemini dile getiren eşi Betül Cüreklibatur, Arkın’ın vefatının ardından yaşadıklarını “Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum” sözleriyle anlattı.

Yeşilçam'a damga vuran ve 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, usta oyuncunun vefatının ardından yaşadıklarını ve tanışma hikayesini anlattı. 

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ve 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçının vefatının üzerinden iki yıl geçti.

“NEREYE BAKSAM ONU GÖRÜYORUM”

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirterek, "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum." dedi.

Arkın'la 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkati çeken Cüreklibatır, "1 Haziran'da tanışmıştık, 1 Haziran tanışma yıl dönümümüz. Biz evlilik yıl dönümü falan hiç kutlamazdık. Tanıştığımız gün çok önemli bir gündü bizim için. İkimiz de çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşlılığımızı beraber yaşadık, hayatı beraber paylaştık." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın’ın eşinin büyük acısı! ‘Bunalıma girdim, 40 kiloya kadar düştüm’ - 1. Resim

“HALKIN SEVGİSİ ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, Arkın'ın tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatya ile süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söyledi.

"Ufak şeylerden mutlu olan insanlardık" diyen Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın hayat felsefesini şu sözlerle aktardı:

"Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok özlüyorum onu. Çok iyi, olağanüstü bir babaydı. Halkın sevgisi onun için çok önemliydi. Ne para, ne pul, ne şöhret... Mezarına gidiyorum insan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı, vatansever bir insandı."

Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın hayallerinden de bahsederek, bir çiftliği olmasını ve çiftlikte keçi, koyun ve köpek gibi hayvanlar beslemek istediğini dile getirdi.

TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Cüreklibatır, Arkın'la tanışma hikayesine ilişkin ise "Tanışma hikayemiz çok güzel. Bir toplantıda tanışmıştık. Benim durgun biri olmam ve kimseyle ilgilenmemem onun hoşuna gitmişti. Onun en şöhretli zamanıydı. Benim onunla pek ilgilenmemem dikkatini çekmişti. Geldi yanıma, 'Neyiniz var sizin, neden bu kadar hüzünlüsünüz?' dedi. Ondan sonra tanıştık ve çok sevdik birbirimizi." dedi.

YAŞADIKLARINI SAMİMİYETLE DİLE GETİRDİ

Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğinin altını çizen Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim, tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü. Onlar sayesinde toparlanıyorum yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocuklarım beni de kaybetmesin." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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