"Davet aldım" demişti! Dünya Sağlık Örgütü, Tülin Şahin'i yalanladı

Tülin Şahin, DSÖ'de konuşma yapacağını iddia ederek, "Davet geldiğinde inanamadım. Konuşmamda böbrek hastalıklarını gündeme getireceğim. DSÖ'de sunum yapacak ilk model olmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Sabah gazetesi, bu sözler üzerine DSÖ Avrupa Ofisi Medya İlişkiler Sorumlusu Bhanu Bhatnagar'a ulaşıp, söz konusu davetin detaylarını sordu.

DSÖ Ankara Ofisi'nden Tunç Özceber, konuyla ilgili şu maili gönderdi:

"Medyada yer alan ve 'ünlü modelin, fikir ve projelerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sahnesinde paylaşmak üzere davet edildiği' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'deki DSÖ Ülke Ofisi ya da başka herhangi bir DSÖ birimi tarafından Sayın Tülin Şahin'e böyle bir davet yapılmamıştır."