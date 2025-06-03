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"Davet aldım" demişti! Dünya Sağlık Örgütü, Tülin Şahin'i yalanladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Davet aldım&quot; demişti! Dünya Sağlık Örgütü, Tülin Şahin&#039;i yalanladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manken Tülin Şahin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından davet edildiğini; önümüzdeki günlerde tüm dünyadan gelen katılımcılara sunum yapacağını açıklamıştı. DSÖ Avrupa ve Ankara ofislerinden gelen resmi cevap kafaları karıştırdı.

Tülin Şahin, DSÖ'de konuşma yapacağını iddia ederek, "Davet geldiğinde inanamadım. Konuşmamda böbrek hastalıklarını gündeme getireceğim. DSÖ'de sunum yapacak ilk model olmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı. 

DSÖ TÜRKİYE'DEN YALANLAMA GELDİ

Sabah gazetesi, bu sözler üzerine DSÖ Avrupa Ofisi Medya İlişkiler Sorumlusu Bhanu Bhatnagar'a ulaşıp, söz konusu davetin detaylarını sordu.

"BÖYLE BİR DAVET YAPILMADI"

DSÖ Ankara Ofisi'nden Tunç Özceber, konuyla ilgili şu maili gönderdi:

"Medyada yer alan ve 'ünlü modelin, fikir ve projelerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sahnesinde paylaşmak üzere davet edildiği' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'deki DSÖ Ülke Ofisi ya da başka herhangi bir DSÖ birimi tarafından Sayın Tülin Şahin'e böyle bir davet yapılmamıştır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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