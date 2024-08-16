Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Demet Akalın'ın kiracı isyanı! “Adam evime çöktü” deyip içini döktü

Demet Akalın'ın kiracı isyanı! “Adam evime çöktü” deyip içini döktü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Demet Akalın&#039;ın kiracı isyanı! “Adam evime çöktü” deyip içini döktü

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivri çıkışlarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı problemi çözemedi. Ünlü şarkıcı X üzerinden yaptığı paylaşımda “Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime” sözleriyle sitemde bulundu.

Gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla bilinen şarkıcı Demet Akalın’ın başı kiracısıyla derde girdi. 

5 BİN TL VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Demet Akalın Nisan ayında yaptığı açıklamada kiracısının 5 bin TL’ye oturduğunu belirtmiş, yaşadıkları polemiği canlı yayında anlatmıştı. 
Akalın, açıklamasında “5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş” ifadelerini kullanmıştı.

“EVLERİ BEDAVA OTURUN DİYE ALMADIK”

Avukatını devreye sokan ünlü şarkıcı ne yapsa olmadı. Kiracısıyla arasındaki gerilim devam eden Demet Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımla içini döktü. Sitemde bulunan Akalın “Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime ya!” sözleriyle tepki gösterdi.

Bazı hayranları şarkıcıya destek olurken, bazıları ise “Allah doyursun gözünü, sanki kiraya ihtiyacın var” , “Tamam anladık abla, kira gelirin de var” şeklinde yorum yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hiç test çözmeden YSK'de Türkiye 6'ncısı olduKaradeniz'den acı haber geldi! 3 kişinin cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Ali Erbil programda gözyaşlarına boğuldu! Sebebi dikkat çekti - MagazinProgramda gözyaşlarına boğuldu! Sebebi dikkat çektiKerem Aktürkoğlu'nun giydiği tişört olay oldu! Fiyatı şoke etti - MagazinGiydiği tişört olay oldu! Fiyatı şoke ettiYasemin Yalçın kızlarını paylaştı! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktı - MagazinKızlarıyla pozu olay oldu! İlk göz ağrısı ünlü isim çıktıAydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi - MagazinAydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildiİş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum'u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti - MagazinÜnlü iş adamı tatil için Türkiye'yi tercih etti! Lüks yatı gündem oldu‘MasterChef kurgu’ iddialarına eski yarışmacı Batuhan Bayır’dan cevap! Her şeyi tek tek anlattı - MagazinHer şey kurgu mu? Eski yarışmacı tek tek anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...