Demet Akalın'ın kiracı isyanı! “Adam evime çöktü” deyip içini döktü

Sivri çıkışlarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı problemi çözemedi. Ünlü şarkıcı X üzerinden yaptığı paylaşımda “Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime” sözleriyle sitemde bulundu.

Gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla bilinen şarkıcı Demet Akalın’ın başı kiracısıyla derde girdi.

5 BİN TL VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Demet Akalın Nisan ayında yaptığı açıklamada kiracısının 5 bin TL’ye oturduğunu belirtmiş, yaşadıkları polemiği canlı yayında anlatmıştı.

Akalın, açıklamasında “5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş” ifadelerini kullanmıştı.

“EVLERİ BEDAVA OTURUN DİYE ALMADIK”

Avukatını devreye sokan ünlü şarkıcı ne yapsa olmadı. Kiracısıyla arasındaki gerilim devam eden Demet Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımla içini döktü. Sitemde bulunan Akalın “Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime ya!” sözleriyle tepki gösterdi.

Bazı hayranları şarkıcıya destek olurken, bazıları ise “Allah doyursun gözünü, sanki kiraya ihtiyacın var” , “Tamam anladık abla, kira gelirin de var” şeklinde yorum yaptı.