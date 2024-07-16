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Deniz Akkaya'nın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı paylaşım tepki topladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Akkaya&#039;nın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı paylaşım tepki topladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manken Deniz Akkaya’nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sela okunmasına anlam veremeyen Akkaya, X hesabından “Ne oluyor ya gece gece? Tam uyuyacağım, hayırdır ne selası okunuyor” diye yazdı. Ünlü mankenin paylaşımı kısa sürede yayıldı ve tepki topladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.
Hain darbe girişimin 8. yıl dönümü dolayısıyla birçok ünlü isim yaptığı paylaşımda şehit ve gazilere rahmet dilerken, manken Deniz Akkaya 15 Temmuz gecesi yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. 

DENİZ AKKAYA: HAYIRDIR NE SELASI OKUNUYOR

Akkaya, X hesabındaki paylaşımında “Ne oluyor ya gece gece? Tam uyuyacağım, hayırdır ne selası okunuyor” ifadelerini kullandı.

YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Paylaşıma kısa sürede çok sayıda tepki geldi. Kullanıcılar “Bu kadar mı yabancılaştınız? Onca şehidimiz için sela okunması sizi nasıl rahatsız ediyor, akıl alır gibi değil” , “Sana yapılacak tek bir yorum var, o da yazıklar olsun” , “Onca kişi bu vatan için canını verdi. Bir zahmet sizin de uykunuz bölünüversin” gibi yorumlarla öfke kustu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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