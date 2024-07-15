İbrahim Tatlıses taburcu oldu! İşte ilk kare

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınmıştı. 2,5 saatlik operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen şarkıcı hastaneden taburcu oldu. Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ve uzunca bir süre tedavi gören İbrahim Tatlıses, son olarak kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu.

Kalp kapakçığı değiştirilen Tatlıses’in ameliyatı 2,5 saat sürmüştü. Şarkıcı hastaneden taburcu oldu. 72 yaşındaki sanatçı, "Önce Allah'a sonra hocama borçluyum. Süperim" ifadelerini kullandı.

"HERKES ARADI"

İbrahim Tatlıses, 5 gün sonra sahnelere geri döneceğini belirterek, "İnsanların duasına ihtiyacım var. Ben 'bitti' demeden 'bitti' demiyorum. Allah bitti demeden bitmez. Beş gün sonra Bodrum'da sahne alacağım. Herkes aradı" dedi.

Babasının yanında olan Ahmet Tatlıses ise şunları belirtti:

"Allah'ım bizlere bağışladı. Babamız çok iyi. Doktorumuz ve hastane ekibi çok iyi ilgilendi. Ailece yalnız bırakmadık" açıklamasını yaptı.