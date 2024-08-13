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Haberler > Magazin > Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Söz’, ‘Teşkilat’ , ‘Beyaz Yalan’ gibi birçok dizide rol alan Deniz Baysal, yeni imajıyla gündem oldu. Baysal, Çağlar Ertuğrul ile birlikte rol alacağı ‘Kalpazan’ için bambaşka biri haline geldi.

2019 yılında Kolpa’nın solisti Barış Yurtçu ile dünya evine giren Deniz Baysal, yeni dizisi için büyük bir değişim yaşadı. 

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı - 1. Resim

Show TV’nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kalpazan ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ile 3. kez partner olacak. 

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı - 2. Resim

Dizide Darphane’de çalışan çok saf ve temiz bir memur olan Adem’in kirli sistemin içinde her geçen gün başına gelen olaylar etkileyici bir dille ele alınacak.

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı - 3. Resim

Merakla beklenen yapımda Ayşe rolünü oynayacak Deniz Baysal, yeni dizisi için imaj değişikliğine gitti. 

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı - 4. Resim

Ünlü oyuncu yıllardan simsiyah görmeye alışkın olduğumuz saçlarını sarıya boyattı. Bunu gören takipçileri “Ne yapsa yakışır” , “Çok güzel olmuş” gibi yorumlarda bulundu.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA’DAN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Son olarak Senden Önce dizisi ile izleyiciyle buluşan Nilperi Şahinkaya da değişimiyle adından söz ettirdi. Şahinkaya, upuzun saçlarını kestirdi ve alışık olmadığımız bir renge boyattı. son halini ise "Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri” notuyla paylaştı. 

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı - 5. Resim

BERGÜZAR KOREL ESKİYE DÖNDÜ

Oyuncu Bergüzar Korel, başrollerini Serkan Altunorak ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Düğüm dizisi için saçlarını sarıya boyanmıştı. Sarı saçlarından vazgeçen Korel, eski haline geri döndü. 

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı - 6. Resim

İLAYDA ALİŞAN YENİ SAÇLARIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Ateş Kuşları’nın başarılı ismi İlayda Alişan da son dönemde imaj değişikliğine giden isimler arasında. Güzel oyuncu yeni haline Instagram’dan yer vererek “Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?” diyerek sordu. Takipçilerinden birçok olumlu yorum aldı.

Deniz Baysal yeni dizisi Kalpazan için sarışın oldu! Son haline yorum yağdı - 7. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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