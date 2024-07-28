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Devrim Özkan iddialı dizinin kadrosundan çıkarıldı! Yerine ünlü oyuncu getirildi

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Devrim Özkan iddialı dizinin kadrosundan çıkarıldı! Yerine ünlü oyuncu getirildi

Magazin Haberleri

Ay Yapım’ın Show TV için çekilecek olan Deha dizisinin pazar günü sete çıkması planlanıyor. Aras Bulut İynemli’nin partneri Esme rolüne Devrim Özkan’ın oynaması gündemdeydi. Ancak rolün sahibi değişti. Yeni Esme Ahsen Eroğlu oldu.

Deha dizisi Aras Bulut İynemli’nin geçen yıldan beri beklenen yeni dizisi olarak dikkat çekiyor. Ay Yapım’ın Show TV için çekeceği dizide bir değişiklik yaşandı.

Devrim Özkan iddialı dizinin kadrosundan çıkarıldı! Yerine ünlü oyuncu getirildi - 1. Resim

Umut Aral’ın yönettiği dizide bir matematik dehası olan Devran’a hayat verecek Aras Bulut İynemli’nin partneri Esme rolüne Devrim Özkan’ın oynaması gündemdeydi.

Devrim Özkan iddialı dizinin kadrosundan çıkarıldı! Yerine ünlü oyuncu getirildi - 2. Resim

YENİ PARTNERİ AHSEN EROĞLU OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, rolün sahibi değişti. Aras Bulut İynemli'nin yeni partneri oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. 

Düzenleyen:  - Magazin
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