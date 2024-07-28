Devrim Özkan iddialı dizinin kadrosundan çıkarıldı! Yerine ünlü oyuncu getirildi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 28 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme:

Magazin Haberleri

Ay Yapım’ın Show TV için çekilecek olan Deha dizisinin pazar günü sete çıkması planlanıyor. Aras Bulut İynemli’nin partneri Esme rolüne Devrim Özkan’ın oynaması gündemdeydi. Ancak rolün sahibi değişti. Yeni Esme Ahsen Eroğlu oldu.