Devrim Yakut ayağını kırdı, Camdaki Kız'daki dostları ziyaretine koştu
Rol aldığı projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Devrim Yakut, talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağını kıran ismi arkadaşları evinde ziyaret etti.
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini üstelenen Devrim Yakut’tan kötü bir haber geldi. Usta oyuncunun ayağını kırdığı ortaya çıktı.
‘GEÇMİŞ OLSUN’ ZİYARETİ
Yayınlandığı dönemde reytinglerde zirveyi zorlayan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları Devrim Yakut’u yalnız bırakmadı. Enis Arıkan, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Burcu Biricik, Feri Baycu Güler, Alper Kut gibi ünlü isimler usta oyuncunun evini ziyaret gelerek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Yakut, o anlara dair bir kareyi “Canlarım geçmiş olsuna gelmiş, evde bir bayram havası” notuyla sosyal medyada paylaştı.
Öte yandan fotoğrafı gören Devrim Yakut’un sevenleri telaşlandı. Ünlü oyuncu, ayağının kırılma nedeniyle ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmadı.
CAMDAKİ KIZ’DAN BEHZAT Ç’YE TRANSFER
Camdaki Kız dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Devrim Yakut, dizinin final yapmasının ardından başka bir projeyle anlaştı. Yakut, Camdaki Kız’ın ardından BluTV için çekilen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin ikinci sezon ekibine katılmak üzere anlaşma sağladı. Usta oyuncu dizide ‘Savcı Devrim’ karakterini üstleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi