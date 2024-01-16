Devrim Yakut ayağını kırdı, Camdaki Kız'daki dostları ziyaretine koştu

16 Ocak 2024 15:26 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 15:30

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini üstelenen Devrim Yakut’tan kötü bir haber geldi. Usta oyuncunun ayağını kırdığı ortaya çıktı.

‘GEÇMİŞ OLSUN’ ZİYARETİ

Yayınlandığı dönemde reytinglerde zirveyi zorlayan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları Devrim Yakut’u yalnız bırakmadı. Enis Arıkan, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Burcu Biricik, Feri Baycu Güler, Alper Kut gibi ünlü isimler usta oyuncunun evini ziyaret gelerek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Yakut, o anlara dair bir kareyi “Canlarım geçmiş olsuna gelmiş, evde bir bayram havası” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan fotoğrafı gören Devrim Yakut’un sevenleri telaşlandı. Ünlü oyuncu, ayağının kırılma nedeniyle ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmadı.

CAMDAKİ KIZ’DAN BEHZAT Ç’YE TRANSFER

Camdaki Kız dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Devrim Yakut, dizinin final yapmasının ardından başka bir projeyle anlaştı. Yakut, Camdaki Kız’ın ardından BluTV için çekilen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisinin ikinci sezon ekibine katılmak üzere anlaşma sağladı. Usta oyuncu dizide ‘Savcı Devrim’ karakterini üstleniyor.