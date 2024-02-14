Dilan Polat cezaevinde bile paylaşım derdinde! Herkesin aklında tek bir soru var

Kara para aklama suçundan tutuklu bulanan Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu durum birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Polat'ın eşi Engin Polat'la romantik karesini nasıl cezaevindeyken nasıl paylaştı?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklama iddiasıyla tutuklanmıştı. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Dilan Polat, şaşalı paylaşımlarından dolayı dikkatleri üzerine çekmişti.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM YAPILDI

3 aydır demir parmaklıklar ardında olan Dilan Polat zaman zaman gündeme gelmeyi başarıyor. Son olarak Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın paylaşımında eşi Engin Polat ile romantik anları yer aldı. Polat bu kareye "Seni çok seviyorum" notunu da düştü.

ÇALIŞANLARI KONTROL EDİYOR

Bu paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından tepki görürken Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarının, çalışanları tarafından yönetildiği de biliniyor.