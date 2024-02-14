Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Dilan Polat cezaevinde bile paylaşım derdinde! Herkesin aklında tek bir soru var

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dilan Polat cezaevinde bile paylaşım derdinde! Herkesin aklında tek bir soru var
    Dilan Polat, Engin Polat, Cezaevi, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kara para aklama suçundan tutuklu bulanan Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu durum birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Polat'ın eşi Engin Polat'la romantik karesini nasıl cezaevindeyken nasıl paylaştı?

    Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz kasım ayında kara para aklama iddiasıyla tutuklanmıştı. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Dilan Polat, şaşalı paylaşımlarından dolayı dikkatleri üzerine çekmişti.

    INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM YAPILDI

    3 aydır demir parmaklıklar ardında olan Dilan Polat zaman zaman gündeme gelmeyi başarıyor. Son olarak Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın paylaşımında eşi Engin Polat ile romantik anları yer aldı. Polat bu kareye "Seni çok seviyorum" notunu da düştü. 

    Dilan Polat cezaevinde bile paylaşım derdinde! Herkesin aklında tek bir soru var

    ÇALIŞANLARI KONTROL EDİYOR

    Bu paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından tepki görürken Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarının, çalışanları tarafından yönetildiği de biliniyor.

    Dilan Polat cezaevinde bile paylaşım derdinde! Herkesin aklında tek bir soru var

    Dilan Polat cezaevinde bile paylaşım derdinde! Herkesin aklında tek bir soru var

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dilan PolatEngin PolatCezaevi
    Haberler > Magazin > Dilan Polat cezaevinde bile paylaşım derdinde! Herkesin aklında tek bir soru var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar'ın performansına övgü yağdı - MagazinEkranlara fırtına gibi döndü! Oyunculuğuna övgü yağdıEv sahipleriyle kavgalı olan Pucca 'bipolar' olduğunu açıkladı - MagazinEv sahipleriyle sorun yaşayan Pucca hastalığını açıkladıSurvivor’da büyük kriz! Eski şampiyon adaya dönmek için şartlarını açıkladı, Acun Ilıcalı sinir krizi geçirdi - MagazinSurvivor’da büyük kriz! Eski şampiyon adaya dönmek için şartlarını açıkladı, Acun Ilıcalı sinir krizi geçirdiErkan Özerman'ın ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajları - MagazinÖlümü hüzne boğdu! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajlarıDeniz Tekin müziği bıraktı: Tükenme halindeyim - MagazinÜnlü şarkıcı müziği bıraktı! Açıklamasındaki detaya dikkatFox TV'de kriz patlak verdi! Çağatay Ulusoy'u ikna etmek için devreye yapımcılar girdi - MagazinFox TV'de büyük kriz! Yapımcılar Çağatay'ın kapısına dayandıMiss Turkey 2019 güzeli Aleyna Yavaş, kamp sürecindeki zorlukları anlattı: Çok korktum - MagazinMiss Turkey güzelinden yıllar sonra gelen kamp itirafıErkan Özerman hayatını kaybetti - MagazinErkan Özerman hayatını kaybettiOyuncu Damla Sönmez imaj değiştirdi, kıvırcık saçlı halini kimse tanıyamadı - MagazinOyuncu Damla Sönmez imaj değiştirdi, kıvırcık saçlı halini kimse tanıyamadıHocasının vasiyetini dinledi! Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su öğretim görevlisi oldu - MagazinGüzel oyuncu aldığı vasiyetle mesleği bıraktı! İşte yeni işi
    Sonraki Haber Yükleniyor...