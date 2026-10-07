Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Dilber Ay, 29 Nisan 2019'da hayatını kaybetti. Sanatçının eşi İbrahim Karakaş ise vefatının ardından uzun süre yeniden evlenmedi. Aradan geçen yılların ardından Karakaş’ın İzmir'de yaşayan estetisyen Müge Zopun ile hayatını birleştirdiği ortaya çıktı.

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Dilberay’ın eski eşi İbrahim Karakaş'ın yeni evliliği ve sonrasında yaşadığı sağlık sorunu gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Karakaş, nikahından yaklaşık 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. İstanbul Ataşehir'de ameliyat edilen Karakaş'ın yaklaşık 15 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Dilber Ay’ın eski eşi yeniden nikah masasına oturdu! Evliliğinin 15. gününde kalp krizi geçirdi

DİLBER AY'IN ARDINDAN YILLARCA EVLENMEDİ

İbrahim Karakaş, Dilber Ay ile 1998 yılında evlendi. Çift, uzun yıllar boyunca birlikte hayatlarını sürdürürken çeşitli televizyon programlarında da beraber yer aldı. Dilber Ay, röportajlarında eşi Karakaş'a duyduğu sevgiyi sık sık dile getirdi.

Sanatçının vefatının ardından Karakaş, uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Yıllar sonra İzmir'de yaşayan estetisyen Müge Zopun ile tanışan Karakaş, bir süre devam eden ilişkinin ardından evlilik kararı aldı.

İkilinin hayatlarını birleştirdiği yayımlanan bir röportajla ortaya çıktı.

Dilber Ay’ın eski eşi yeniden nikah masasına oturdu! Evliliğinin 15. gününde kalp krizi geçirdi

EVLİLİĞİNİN 15. GÜNÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Yeni evliliğinin üzerinden henüz yaklaşık 15 gün geçmişken sağlık sorunuyla karşı karşıya kalan Karakaş, kalp krizi geçirdi. İstanbul Ataşehir'de ameliyat edilen Karakaş, yaklaşık 15 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Karakaş'ın bu zorlu süreçte eşi Müge Zopun tarafından yalnız bırakılmadığı öğrenildi.

Dilber Ay’ın eski eşi yeniden nikah masasına oturdu! Evliliğinin 15. gününde kalp krizi geçirdi

"DİLBER'İN ACISINI MÜGE İLE YENDİM"

Karakaş, yeni eşiyle ilgili açıklamalarında Dilber Ay'ın ölümünün ardından yaşadığı zorlu sürece de değindi. Müge Zopun ile tanışmasının hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Karakaş, "Dilber'in acısını Müge ile yendim" ifadelerini kullandı.

Dilber Ay’ın eski eşi yeniden nikah masasına oturdu! Evliliğinin 15. gününde kalp krizi geçirdi

DİLBERAY İLE 21 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

İbrahim Karakaş ile Dilber Ay, 1998 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 21 yıllık evliliği, Dilber Ay'ın 29 Nisan 2019'da hayatını kaybetmesiyle sona erdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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