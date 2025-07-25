Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..."

Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: &quot;20 milyon TL...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu ve sunucu Meral Kaplan, Arnavutköy’deki bir arazi satışında sahte evrak düzenlediği iddiasıyla 20 milyon liralık dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Kaplan, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan, sahne ve ekran kariyerinden sonra bu kez adliyelik bir dosyayla gündeme geldi. Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan Kaplan’ın, İstanbul Arnavutköy’deki bir arazi satışında sahte evrak düzenlediği iddia edildi.

Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..." - 1. Resim

Araziye talip olan bir firmanın 20 milyon lirayı elden ödemesine rağmen tapu devri gerçekleşmeyince olay yargıya taşındı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Kaplan, ifadesinde suçlamaları reddetti.

Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..." - 2. Resim

SAHTE EVRAK İDDİASI

Ekol Tv'nin haberine göre, olayın odağında, İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir arazi yer alıyor. İddiaya göre Meral Kaplan ve beraberindeki birkaç kişi, bu araziyi satmak üzere bir firmayla anlaşmaya vardı. Taraflar yaklaşık 20 milyon lira karşılığında el sıkıştı. Satış için belgeler hazırlandı, ödeme gerçekleştirildi. Ancak tapu devri yapılmadı.

Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..." - 3. Resim

Şirket sahipleri durumdan şüphelendi. Tapu devrinin gerçekleşmemesi ve belgelerin sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine firma yetkilileri, İstanbul Emniyeti’ne başvurarak Meral Kaplan ve beraberindekilerden şikâyetçi oldu.

Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..." - 4. Resim

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Meral Kaplan’ı gözaltına aldı. Emniyette ifade veren ünlü oyuncu, tüm suçlamaları reddetti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..." - 5. Resim

İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, Meral Kaplan’ı gözaltına aldı. Emniyette ifade veren oyuncu, tüm suçlamaları reddetti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı varDijital halı pazarında Cool Halı’nın başarı hikâyesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya’daki yangın Diva’nın villasına sıçradı: Bülent Ersoy son anda kurtuldu - MagazinKorku dolu anlar: Yangın villasına sıçradı! Sağlık durumu...Sauna, jakuzi, 'şelale'… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok: "Medine'den getirdiğim..." - MagazinSauna, jakuzi, 'şelale'… Lüks villasında yok yok: "Medine'den getirdiğim..."TRT kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkarılmıştı! Aybüke Pusat’ın yeni dizisinden fotoğraflar geldi - MagazinTRT kadrosundan boykot çağrısı yaptığı için çıkarılmıştı! Aybüke Pusat’ın yeni dizisinden fotoğraflar geldiCihan Albora’nın sakalları gitti, yeni imajı geldi! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü - MagazinCihan Albora’nın sakalları gitti, yeni imajı geldi! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldüBanu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı: "Bu gerçekten Burak Özçivit mi?" - MagazinPaylaşımı olay çıkardı! Kimse tanıyamadı: "Bu gerçekten Burak Özçivit mi?"Uzun yıllardır mücadele ediyordu! Mustafa Sandal yüzleştiği hastalığını ilk kez açıkladı - MagazinHastalığı ortaya çıktı! Duyanlar şaşırdı: "Parmağımı kafamda gezdirip lak diye..."
Sonraki Haber Yükleniyor...