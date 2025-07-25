Dizilerden mahkeme salonuna! Oyuncu Meral Kaplan hakkında flaş gelişme: Apar topar gözaltına alındı: "20 milyon TL..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Meral Kaplan, Arnavutköy’deki bir arazi satışında sahte evrak düzenlediği iddiasıyla 20 milyon liralık dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Kaplan, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan, sahne ve ekran kariyerinden sonra bu kez adliyelik bir dosyayla gündeme geldi. Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan Kaplan’ın, İstanbul Arnavutköy’deki bir arazi satışında sahte evrak düzenlediği iddia edildi.

Araziye talip olan bir firmanın 20 milyon lirayı elden ödemesine rağmen tapu devri gerçekleşmeyince olay yargıya taşındı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Kaplan, ifadesinde suçlamaları reddetti.

SAHTE EVRAK İDDİASI

Ekol Tv'nin haberine göre, olayın odağında, İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir arazi yer alıyor. İddiaya göre Meral Kaplan ve beraberindeki birkaç kişi, bu araziyi satmak üzere bir firmayla anlaşmaya vardı. Taraflar yaklaşık 20 milyon lira karşılığında el sıkıştı. Satış için belgeler hazırlandı, ödeme gerçekleştirildi. Ancak tapu devri yapılmadı.

Şirket sahipleri durumdan şüphelendi. Tapu devrinin gerçekleşmemesi ve belgelerin sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine firma yetkilileri, İstanbul Emniyeti’ne başvurarak Meral Kaplan ve beraberindekilerden şikâyetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Meral Kaplan’ı gözaltına aldı. Emniyette ifade veren ünlü oyuncu, tüm suçlamaları reddetti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, Meral Kaplan’ı gözaltına aldı. Emniyette ifade veren oyuncu, tüm suçlamaları reddetti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.