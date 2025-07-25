Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok: "Medine'den getirdiğim..."

Oynadığı ‘Lambada’ filmiyle tanınan Yaşar Alptekin, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Geçmişe sünger çekip maneviyata yönelen Alptekin bu kez 4 katlı villasının kapılarını açtı. Evinde saunadan jakuziye kadar her şey var.

1989 yılında rol aldığı “Lambada” filmiyle hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, bir süredir gözlerden uzak, maneviyata yönelmiş bir hayat sürüyor.

Ünlü isim şimdi ise eviyle gündeme geldi.

Yaşar Alptekin, dört katlı lüks villasının kapılarını açtı. İçeri adım atar atmaz ziyaretçilerini adeta bir müzeyi andıran otantik bir salon karşılıyor.

Antika eşyalar, nostaljik avizeler, duvarları süsleyen sanat eserleri ve yüzlerce kitaptan oluşan dev kitaplık göze çarpıyor.

Kitaplığın önündeki yer minderleri ise sıcak ve samimi bir ortam oluşturuyor. “Benim bu saatten sonra çok meşhur olmak çok para kazanmak gibi bir derdim yok” diyen Alptekin’in evinde detaylar oldukça dikkat çekici.

Medine'den getirdiği sedef işlemeli baston ve yüksek değerdeki tespih koleksiyonu, gelen konukların ilgisini çekiyor. Alptekin, kitaplarını su ve ney sesi eşliğinde okuduğunu belirtiyor.

BAHÇEDE JAKUZİ VE MİNİ BİR ŞELALE BULUNUYOR

Villanın yemyeşil bahçesi ise tam bir huzur köşesi. Mini bir şelale ve jakuzinin de bulunduğu bahçede, rengarenk minderlerle donatılmış bir oturma alanı yer alıyor.

Üst katlarda ise sarı tonların hâkim olduğu bir oturma odası, antika avizelerle tamamlanıyor.

Banyoda toprak tonları tercih edilirken, koyu renk dolaplarıyla dikkat çeken mutfağı bir aktarı andırıyor.

“Marketten hiçbir şey almıyorum, her şeyim doğal ve organik” diyen Alptekin’in düzenli giyinme odası da evin öne çıkan alanlarından. Masaj koltuğu, sauna, yer masası ve oturma minderi gibi detaylar ise evin konforunu zirveye taşıyor.