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Haberler > Magazin > Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok: "Medine'den getirdiğim..."

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok: "Medine'den getirdiğim..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok: &quot;Medine&#039;den getirdiğim...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oynadığı ‘Lambada’ filmiyle tanınan Yaşar Alptekin, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Geçmişe sünger çekip maneviyata yönelen Alptekin bu kez 4 katlı villasının kapılarını açtı. Evinde saunadan jakuziye kadar her şey var.

1989 yılında rol aldığı “Lambada” filmiyle hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, bir süredir gözlerden uzak, maneviyata yönelmiş bir hayat sürüyor.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Ünlü isim şimdi ise eviyle gündeme geldi.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Yaşar Alptekin, dört katlı lüks villasının kapılarını açtı. İçeri adım atar atmaz ziyaretçilerini adeta bir müzeyi andıran otantik bir salon karşılıyor.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Antika eşyalar, nostaljik avizeler, duvarları süsleyen sanat eserleri ve yüzlerce kitaptan oluşan dev kitaplık göze çarpıyor.  

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Kitaplığın önündeki yer minderleri ise sıcak ve samimi bir ortam oluşturuyor. “Benim bu saatten sonra çok meşhur olmak çok para kazanmak gibi bir derdim yok” diyen Alptekin’in evinde detaylar oldukça dikkat çekici.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Medine'den getirdiği sedef işlemeli baston ve yüksek değerdeki tespih koleksiyonu, gelen konukların ilgisini çekiyor. Alptekin, kitaplarını su ve ney sesi eşliğinde okuduğunu belirtiyor.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

BAHÇEDE JAKUZİ VE MİNİ BİR ŞELALE BULUNUYOR

Villanın yemyeşil bahçesi ise tam bir huzur köşesi. Mini bir şelale ve jakuzinin de bulunduğu bahçede, rengarenk minderlerle donatılmış bir oturma alanı yer alıyor.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Üst katlarda ise sarı tonların hâkim olduğu bir oturma odası, antika avizelerle tamamlanıyor.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Banyoda toprak tonları tercih edilirken, koyu renk dolaplarıyla dikkat çeken mutfağı bir aktarı andırıyor.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

“Marketten hiçbir şey almıyorum, her şeyim doğal ve organik” diyen Alptekin’in düzenli giyinme odası da evin öne çıkan alanlarından. Masaj koltuğu, sauna, yer masası ve oturma minderi gibi detaylar ise evin konforunu zirveye taşıyor.

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Sauna, jakuzi, şelale… Yaşar Alptekin’in lüks villasında yok yok:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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