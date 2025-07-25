Banu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı: "Bu gerçekten Burak Özçivit mi?"

Banu Alkan, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in sakallarını kestikten sonraki yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin bambaşka bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Alkan, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım" notuyla şaşkınlığını dile getirdi.

Son dönemlerde rol aldığı projelerde sakallı imajıyla ekranlara gelen Burak Özçivit, yeni bir projeye hazırlanırken bambaşka bir görünüme büründü.

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Sakallarını keserek radikal bir değişikliğe giden oyuncunun bu yeni tarzı, sosyal medyada gündem olurken, Banu Alkan da bu değişime kayıtsız kalmadı.

"SİZ TANIDINIZ MI? BEN ZOR TANIDIM"

Özçivit’in sakalsız halini kendi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, “Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım” notunu düştü. Bu yorumuyla hem şaşkınlığını dile getiren hem de oyuncunun yeni imajına dikkat çeken Alkan’ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Takipçilerin çoğu Özçivit'in bu haliyle bambaşka biri gibi göründüğünü söylerken, kimi hayranları ise oyuncunun yeni tarzına tam not verdi.