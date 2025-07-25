Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Banu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı: "Bu gerçekten Burak Özçivit mi?"

Banu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı: "Bu gerçekten Burak Özçivit mi?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Banu Alkan&#039;dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı: &quot;Bu gerçekten Burak Özçivit mi?&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Banu Alkan, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in sakallarını kestikten sonraki yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin bambaşka bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Alkan, "Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım" notuyla şaşkınlığını dile getirdi.

Son dönemlerde rol aldığı projelerde sakallı imajıyla ekranlara gelen Burak Özçivit, yeni bir projeye hazırlanırken bambaşka bir görünüme büründü.

Banu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı:

Sakallarını keserek radikal bir değişikliğe giden oyuncunun bu yeni tarzı, sosyal medyada gündem olurken, Banu Alkan da bu değişime kayıtsız kalmadı.

Banu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı:

"SİZ TANIDINIZ MI? BEN ZOR TANIDIM"

Özçivit’in sakalsız halini kendi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, “Siz tanıdınız mı? Ben zor tanıdım” notunu düştü. Bu yorumuyla hem şaşkınlığını dile getiren hem de oyuncunun yeni imajına dikkat çeken Alkan’ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Banu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı:

Takipçilerin çoğu Özçivit'in bu haliyle bambaşka biri gibi göründüğünü söylerken, kimi hayranları ise oyuncunun yeni tarzına tam not verdi.

Banu Alkan'dan olay çıkaran paylaşım! Kimse tanıyamadı:

Kaynak: Türkiye Gazetesi

DEM heyeti, İmralı'ya gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzun yıllardır mücadele ediyordu! Mustafa Sandal yüzleştiği hastalığını ilk kez açıkladı - MagazinHastalığı ortaya çıktı! Duyanlar şaşırdı: "Parmağımı kafamda gezdirip lak diye..."Korkunç olay! FC Conradie, filin saldırısında can verdi - MagazinMilyoner CEO, filin saldırısında can verdiSibel Can'ın mal varlığı ortaya çıktı! Duyan inanamadı: Bakın kazancını neye yatırıyor... - MagazinMal varlığı ortaya çıktı! Bakın kazancını neye yatırıyor...Şehit çocuklarına sahip çıktı! Haluk Levent’ten yürek ısıtan jest - MagazinŞehit çocuklarına sahip çıktı! Yürek ısıtan jest...Ünlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldı: Elendiği soru olay oldu - MagazinÜnlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldıÖdül töreninde şok iddia… Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı! Ünlü mankenden cevap gecikmedi - MagazinTöreni karıştıran skandal! ‘Dolandırıldım’ dedi, cevap geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...