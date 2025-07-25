Uzun yıllardır mücadele ediyordu! Mustafa Sandal yüzleştiği hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, katıldığı bir programda yıllardır saç koparma hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Düşünürken elim farkında olmadan saçlarıma giderdi, koparırdım. Şimdi büyük ölçüde atlattım” dedi.

Son dönemde ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bu kez kişisel bir sağlık sorunuyla dikkat çekti.

Sandal, Senem Aydın’ın sunduğu ‘Hadi Anlat’ programına konuk oldu ve daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı bir rahatsızlığını anlattı.

"SAÇIMI KOPARIYORDUM"

Mustafa Sandal, yıllarca saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomani ile mücadele ettiğini itiraf etti.

Mustafa Sandal

Şarkıcı, "Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip bir anda oradaki saçımı koparıyordum. Neyse ki toparladım, şimdi çok daha azaldı" dedi.

Sandal, yakın çevresinin de bu durumdan haberdar olduğunu belirterek, "Beni iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis elim saçıma gittiği an hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' diye sorardı" şeklinde konuştu.