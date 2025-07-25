Sibel Can'ın mal varlığı ortaya çıktı! Duyan inanamadı: Bakın kazancını neye yatırıyor...

Birçok ünlü şarkıcı sahneden kazandığı paraları farklı alanlarda değerlendiriyor. Türkiye'nin en zengin beş kadın şarkıcısı arasında yer alan Sibel Can’ın mal varlığı ortaya çıktı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.

Rezidanslar, yalılar, apartmanlar, dönüm dönüm araziler... Ünlü şarkıcılar kazandıkları paraları farklı alanlarda değerlendiriyor.

Bu isimlerden biri olan Sibel Can’ın mal varlığı duyanları şaşkına çevirdi. Türkiye’nin en zengin beş kadın şarkıcısı arasında gösterilen Can, yatırımlarıyla adeta servetine servet kattı.

Beykoz’da, ultra lüks bir sitedeki görkemli malikanesinde yaşayan sanatçının, Nakkaştepe’de Boğaz manzaralı villası da bulunuyor.

Sibel Can

Bunlarla da sınırlı değil… Sibel Can’ın Amerika’da evleri, çocukları için aldığı daireler, yatırım amacıyla satın aldığı sayısız gayrimenkul ve lüks araçları olduğu iddia edildi.