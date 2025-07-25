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Ünlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldı: Elendiği soru olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması bu haftada çok konuşuldu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda, yarışmacı Mehmet Şelli performansıyla dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan röportaj videosunu anlatan Şelli, başarılı gidişatını sürdürürken elendiği o soru ise merak konusu oldu.

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması bu hafta da dikkat çekmeyi başardı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda başarılı performanslar dikkat çekti.

Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca

Yarışmaya katılan Mehmet Şelli, kendini tanıttığı bölümde geçmişte muhabirlik yaptığını ve sosyal medyada büyük ses getiren “Koyunları çağıran köylü” röportajının kendisine ait olduğunu anlattı.

Ünlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldı: Elendiği soru olay oldu - 2. Resim

Esprili anlatımı ve özgüveniyle stüdyoda sempati toplayan Şelli, yarışmada da etkileyici bir performans sergiledi.

Ünlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldı: Elendiği soru olay oldu - 3. Resim

YARIŞMACI 50 BİN TL ÖDÜLLE YARIŞMADAN ELENDİ

İkinci baraj sorusuna kadar hızla ilerleyen yarışmacı, 200 bin TL’lik dokuzuncu soruda zorluk yaşadı. Kendisine yöneltilen, “Osmanlı Devleti döneminde 'Meskinler Tekkesi' olarak bilinen müstakil binalarda, hangisinden muzdarip olanlar barınırdı?” sorusuna “A- Kumar bağımlılığı” cevabını veren Şelli, doğru cevap olan “B- Cüzzam” karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Ünlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldı: Elendiği soru olay oldu - 4. Resim

Yarışmacı, 50 bin TL’lik ödülle programdan ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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