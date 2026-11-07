Sevdan Bir Ateş dizisinde üstlendiği Vuslat karakteriyle tanınan oyuncu Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Suar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Suar'ın entübe edildiği haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşim Gül, sevenlerinden dua istemişti. Acı haberin duyulmasıyla birlikte ünlü oyuncuya meslektaşlarından ve sevenlerinden çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde canlandırdığı Vuslat karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Yeşim Gül, özel hayatında yaşadığı zor günlerle gündeme geldi. Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Suar'ın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilmişti.

Dua istemişti, acı haber geldi! Yeşim Gül’ü kahreden ölüm

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Suar'ın entübe edildiği bilgisi, 6 Kasım'da Hayır Kapısı Derneği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştu.

Derneğin paylaşımını kendi hesabından da yayımlayan Yeşim Gül, hayat arkadaşının sağlık durumu nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek takipçilerinden ve sevenlerinden dua desteği istemişti. Paylaşımda, oyuncunun yaşadığı üzüntü ve yoğun süreç nedeniyle telefonlara cevap veremediği bilgisine de yer verilmişti.

Dua istemişti, acı haber geldi! Yeşim Gül’ü kahreden ölüm

GÖKHAN SUAR'DAN ACI HABER GELDİ

Bir süredir hastanede tedavi gören Gökhan Suar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Suar'ın vefat haberi, Yeşim Gül'ün yakın çevresinde ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberin ardından oyuncunun sosyal medya hesabına çok sayıda taziye ve başsağlığı mesajı gönderildi.

Yeşim Gül'e destek veren isimler arasında oyuncu Onur Büyüktopçu da yer aldı. Gül ve Gökhan Suar ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Büyüktopçu, meslektaşının acısını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Bazı insanlar bu dünyadan gider ama bıraktıkları sevgi hiç gitmez. Keşke acını hafifletebilsem" ifadelerini kullanarak Yeşim Gül'e başsağlığı dileklerini iletti.

Dua istemişti, acı haber geldi! Yeşim Gül’ü kahreden ölüm

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Gökhan Suar'ın cenaze törenine ilişkin detaylar da netleşti. Suar'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

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