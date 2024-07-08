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Dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edilen Acun Ilıcalı’nın kızına yorum yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edilen Acun Ilıcalı’nın kızına yorum yağdı
Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz, Yasemin, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz kızı Yasemin Ilıcalı’nın yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 17 yaşına giren Yasemin’in yüzündeki değişim dikkat çekti. Kullanıcılardan “Değişime erken başlamış” , “Bu yaşta o dudaklardaki silikon neden?” şeklinde yorumlar geldi.

TV8’in patronu Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz’dan olan kızları Yasemin 17 yaşına girdi. Genç kızın doğum gününü annesi sosyal medyadan kutlamayı da ihmal etmedi. 

Yeni yaş heyecanı yaşayan Yasemin için annesi Zeynep Yılmaz yan yana fotoğraflarını paylaşıp, sosyal medyada duygusal bir nota yer verdi: 

“Benim güzel kızım. Hayatın bana verdiği en güzel hediyelerden birisin. Seni o kadar çok seviyorum ki anne olduğunda anlayacaksın… İyi ki doğdun prensesim… Yüzün hep gülsüni kimse seni üzmesin hep mutlu ol Yaseminim.”

Dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edilen Acun Ilıcalı’nın kızına yorum yağdı - 1. Resim

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Zeynep Yılmaz’ın fotoğraflarının altına çok sayıda tebrik mesajı geldi. Öte yandan Yasemin’in değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Genç kızın dudaklarına dolgu yaptırdığını iddia eden bazı kullanıcılardan yorumlar peş peşe geldi.

Kullanıcılar “Değişime erken başlamış” , “O dudaklardaki silikon neden?” , “Bu yaşta estetik maşallah, 30’unu düşünemiyorum” şeklinde yorumlar yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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