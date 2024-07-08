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Van konserinde sahneye pet şişeler fırlatılan Bengü Edirne’de çiçeklere boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bengu, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van konserini “Ne Mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle bitiren Bengü’ye onlarca pet şişe fırlatılmıştı. Protesto edilen şarkıcı Edirne’deki seyirci tarafından çiçeklere boğuldu.

‘Kalbim’, ‘Feveran’ , ‘Sahici’ gibi birçok şarkısıyla tanınan şarkıcı Bengü, "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van’da sahne almış, seyirciler tarafından protesto edilmişti. 

Ünlü şarkıcının konserinin sona doğru “Ne Mutlu Türküm Diyene” dediği için protesto edildiği iddia edilmişti. Konserin sona ermesiyle sahneye onlarca kişi tarafından pet şişe fırlatılmıştı. 

Van konserinde sahneye pet şişeler fırlatılan Bengü Edirne’de çiçeklere boğuldu - 1. Resim

Talihsiz olayın ardından Bengü, Edirne’de bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Van konseri sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına giren şarkıcı,  663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi.

Van konserinde sahneye pet şişeler fırlatılan Bengü Edirne’de çiçeklere boğuldu - 2. Resim

ÇİÇEKLER YAĞDIRDILAR

Sarayiçi’ndeki etkinlik alanında sahneye çıkan Bengü, hareketli şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Konserde bazı izleyiciler "Ne mutlu Türküm Diyene" yazılı döviz açıp Türk bayrağı salladı. Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konseri bitirirken izleyiciler de sahneye çiçekler attı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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