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    Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kadın eleştirilere cevap verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, geçirdiği bir dizi estetik operasyon sonrası dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olmuştu. Yeni görüntüsüyle şaşırtan kadın, paylaştığı videoyla kıskanıldığını belirtti.

    Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kadın eleştirilere cevap verdi
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sayısız estetik operasyon geçiren 30 yaşındaki Ukraynalı model ve fenomen Anastasia Pokreshchuk, yanaklarına enjekte ettirdiği dolgularla adından söz ettirdi. Son günlerde sosyal medyada hakkında çok sayıda yorum yapılan isim, aldığı yorumlar hakkında ilk kez konuştu.

    ESKİ HALİNİ DE SIK SIK PAYLAŞIYOR

    Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan 30 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk, görüntüsüyle hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olduğu ileri sürülen model, doğallıktan uzak görüntüsüyle eleştirilerin hedefi oldu.

    Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kadın eleştirilere cevap verdi

    (Eski hali)

    Değişimini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen ve önceki fotoğraflarına da sık sık yer veren Pokreshchuk, görenleri şaşırttı. Çoğu kişi Pokreshchuk'ın doğal halinin daha iyi olduğuna dair yorumlar yaptı.

    “BENİ KISKANIYORLAR”

    Üst üste dolgu yaptıran ve yüzündeki bu değişimden mutlu olduğunu belirten kadın eleştirileri de umursamıyor. Son olarak paylaştığı videoda da olumsuz yorumların umurunda olmadığını açıkça dile getirdi.   

    Hakkında yapılan yorumlara güldüğünü belirten model Anastasia Pokreshchuk, “Beni kıskanıyorlar” şeklinde konuştu. 

    Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kadın eleştirilere cevap verdi

    Anastasia Pokreshchuk, 200 binden fazla takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Değişimini gözler önüne seren kadın, tepkilere rağmen seçimlerinden pişmanlık duymuyor ve sürekli olarak geleneksel güzellik standartlarının sınırlarını zorluyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ModelEstetikYanak
    Haberler > Magazin > Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kadın eleştirilere cevap verdi
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