Uğur Akkuş’un avukatı Elif Hevadpal, Ebru Şallı ile boşanma davasının henüz sonuçlanmadığını açıkladı. Evlilik sürecindeki mali işlemler nedeniyle Şallı’dan yaklaşık 500 milyon TL alacak talep edildiğini belirten Hevadpal, Akkuş’un ayrıca 200 milyon TL tazminat istediğini ve haciz işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

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Uğur Akkuş ile Ebru Şallı arasındaki boşanma sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Akkuş’un avukatı Elif Hevadpal, boşanma davasının devam ettiğini belirtirken Şallı’ya yönelik 500 milyon TL’lik alacak talebi ve haciz işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

BOŞANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tarafların boşandığı yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Avukat Elif Hevadpal, iş insanı Uğur Akkuş ile Ebru Şallı arasında 2024 yılında başlayan ve hâlen devam eden boşanma sürecinde Akkuş tarafının ayrıca evlilik sürecindeki bazı mali işlemlere ilişkin hukuki yollarla alacak talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Ebru Şallı'nın kapısına haciz memurları dayandı! Uğur Akkuş’tan 500 milyon TL'lik icra takibi

ŞALLI'YA 500 MİLYON TL'LİK İCRA TAKİBİ

Akkuş’un avukatı Elif Hevadpal, "Evlilik sürecinde Ebru Şallı’nın edindiği bazı taşınmazlar için borç olarak verildiği iddiasıyla paraların geri ödenmesi adına hukuki süreç başlatıldı. Bu kapsamda yaklaşık 500 milyon TL tutarında alacak talebiyle hukuki yollara başvuruldu ve söz konusu alacağın tahsiline yönelik icra işlemleri başlatıldı. İcra dosyası kapsamında Ebru Şallı’nın ikametlerinde haciz memurları tarafından haciz işlemleri gerçekleştirildi" dedi.

İcra dosyası kapsamında haciz süreçlerinin ve ayrıca çekişmeli boşanma davasının da devam ettiğini belirten Hevadpal, "Taraflar arasındaki mali uyuşmazlığın yanı sıra ayrıca çekişmeli boşanma davası da devam ediyor. Uğur Akkuş’un açmış olduğu çekişmeli boşanma davası kapsamında da 100 milyon TL maddi ve 100 milyon TL manevi olmak üzere toplam 200 milyon TL tazminat talebi ile ayrıca sürece devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Ebru Şallı'nın kapısına haciz memurları dayandı! Uğur Akkuş’tan 500 milyon TL'lik icra takibi

AYRILIK KARARININ NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Uğur Akkuş, 2024 yılında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararının arkasında yaşadığı mutsuzluğun bulunduğunu belirtmişti. Evliliğinin maddi beklentiler üzerine kurulduğunu düşündüğünü dile getiren Akkuş, bu durumun ayrılık kararında etkili olduğunu ifade etmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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