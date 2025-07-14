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Ece Vahapoğlu’nun baba acısı! Yatağında ölü bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ece Vahapoğlu’nun baba acısı! Yatağında ölü bulundu
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yazar, sunucu ve gazeteci Ece Vahapoğlu’nun babası Mehmet Vahapoğlu hayatını kaybetti. Ünlü isim acı haberi babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak duyurdu.

Birçok kanalda program sunan, gazeteci kimliğiyle de tanınan Ece Vahapoğlu baba acısıyla sarsıldı. Vahapoğlu’nun bir süredir sağlık sorunları yaşayan babası yatağında ölü bulundu. 

SON NEFESİNİ YATAĞINDA VERDİ

Ünlü isim acısını sosyal medyadan paylaşarak “Babam… Ruhun huzur buldu diye inanıyorum; nurlar içinde yat…” dedi.

Vahapoğlu, babasının son günlerde kalp yetmezliği sorunu yaşadığını belirterek, “Bir gün elbet hepimiz gideceğiz ama aniden, ben yanında değilken gitti…Yatağında… Bizim yazlık evde… Son günlerde kalp yetmezliğini söylüyordu… Ama böyle birden ayrılacağını bilemedim…. En son dün mesajlaşmıştık… Bugün bir his geldi; mesajlarıma aramama cevap vermeyince…” ifadelerini kullandı. 

Ece Vahapoğlu’nun baba acısı! Yatağında ölü bulundu - 1. Resim

ÖNCE ANNESİNİ SONRA BABASINI KAYBETTİ

Önce annesini kaybeden ardından babasına da veda eden isim “Doğum, yaşam, ölüm bir döngü biliyorum… Ama anne baba acısı başka… Annemin üstüne babam… Kavuştular” diye yazdı. 

Ece Vahapoğlu’nun baba acısı! Yatağında ölü bulundu - 2. Resim

CENAZESİ YARIN

Cenaze bilgilerine de yer veren Vahapoğlu, “Babamın cenazesi 15 Temmuz Salı Bodrum Gölköy Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakiben mezarlığa defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Ece Vahapoğlu’nun baba acısı! Yatağında ölü bulundu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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